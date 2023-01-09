Отдых в Турции по цене десяти квартир: Рейтинг самых дорогих туров, которые были проданы в 2022 году

Что лучше: купить две квартиры в Москве или отдохнуть в Турции? Глупый вопрос, правда? Фото: Олег ЗОЛОТО

Что лучше: купить две квартиры в Москве или отдохнуть в Турции? Глупый вопрос, правда? «Конечно, отдохнуть в Турции!» - есть как минимум одна семья, которая ответила бы на него именно так. Эта семья из шести человек (фамилия, к сожалению, не приводится) в прошлом году купила самый дорогой тур. По данным ассоциации туроператоров России, которая опубликовала рейтинг самых дорогих туров прошлого года, за месяц отдыха на турецком берегу эта богатая ячейка общества выложила 25 млн рублей. Примерно столько сейчас стоит пара «двушек» на вторичном рынке в спальном районе Москвы. А в регионе за эти деньги можно приобрести порядка 6-10 таких же квартир.

Приводим первые 5 мест рейтинга

5 место: Мальдивы

Цена: 16 738 303 рублей.

Отель: Vakkaru Maldives

Подробности: ...И это еще без авиабилетов! Семья из 9 человек оплатила только проживание (четыре номера разных категорий), трансферы и обслуживание в аэропорту. Билеты туристы покупали сами.

4 место: Турция

Цена: 18 548 356 рублей

Отель: Maxx Royal Belek

Подробности: в конце прошлого лета семья из 11 человек провела в этом отеле месяц. Снимали четыре виллы и номера разных категорий, также заказывали у туроператора трансфер из аэропорта и другие услуги. Билеты покупали сами.

3 место: Мальдивы

Цена: 19 005 753 рубля

Отель: Amilla Fushi

Подробности: семья из 9 человек больше двух недель снимала виллу на 6 спален. Авиабилеты покупали самостоятельно. Отдыхали в феврале-марте 2022

2 место: Турция

Цена: 21 295 000 рублей

Отель: RIXOS Premium Bodrum

Подробности: И здесь авиабилеты были куплены отдельно. Семья из четырех человек провела в шикарном отеле на Эгейском побережье 28 дней.

1 место: Турция

Цена: 25 010 000 рублей.

Отель: MAXX Royal Kemer

Подробности: Этот тур семья из шести человек купила на лето 2023 года. В цену входит перелет и месяц проживания в отеле.