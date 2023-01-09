Обещавший сражаться за Украину Артур Смольянинов порвал повестку в ряды ВСУ и позорно сбежал

Обещавший сражаться за Украину актер Смольянинов получил повестку ВСУ и позорно сбежал Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Артур Смольянинов на днях в скандальном интервью много чего наговорил. И о России, которая, по его мнению, должна превратиться в радиоактивный пепел. И о готовности сражаться на стороне Киева в рядах ВСУ. Вот только даже эти мерзкие слова оказались не больше, чем хвастливым пустословием.

Артур Смольянинов порвал повестку для вступления в ВСУ и позорно сбежал. Бумагу актеру пытались вручить активисты в Латвии. После непродолжительной беседы испуганный Смольянинов порвал повестку и пустился в бега.

"Мы попытались вручить ему повестку, не настоящую, конечно, хотели проверить. Сначала он сказал, что не является гражданином Украины, поэтому не может ее взять. Мы предложили ему записаться добровольцем. Он порвал повестку, сбил с ног моего друга, толкнул меня и убежал", - заявил один из активистов.

Сам актер пока никак не прокомментировал громкий инцидент со своим участием. Вероятно, ему сейчас не до того.

После циничного интервью у Смольянинова возникли проблемы с российским законом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против уехавшего актера.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с критикой в адрес артиста. По его мнению, Артур должен нести ответственность за публичные высказывания. "У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам - фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело", - отмечал политик.

В свою очередь, первый заместитель главы думского Комитета по культуре Елена Драпеко возмущена высказыванием актера. "Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителям и, наверное, историей. Похоже, что человек выбрал какой-то свой путь. Туда ему и дорога", - сказала Елена Григорьевна.