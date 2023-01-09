Александр Сапожников, экс-мэр Читы - из зоны СВО: Чувствуем себя уверенно. По-хорошему, руки чешутся

Бывший мэр Читы Александр Сапожников отправился в зону СВО добровольцем.

…- Александр Михайлович, мы и сейчас пытаемся внимательно наблюдать за Александром Сапожниковым, бывшим главой Администрации Читы, который - уже три недели, как находится в зоне боевых действий… У вас-то, наверное, больше информации. Как он, где (что можно говорить), как себя чувствует, чем сейчас занимается?

- У нас у всех ограниченная информация, потому что - таковы условия и службы, и - порядок проведения спецоперации.

С Александром Михайловичем удалось поговорить, но - очень коротко.

Чувствует он себя прекрасно, настроение хорошее, бодрое. Вот на это хочу обратить внимание.

Сколько раз я с ним и его однополчанами до этого встречался, все бойцы - в удивительно спокойном таком состоянии, они очень выдержанные, основательные.

Сразу видно, что их жизнь «перезагрузилась» и там - другие жизненные приоритеты.

И ещё - они очень сосредоточены не на себе, не на своем комфорте, может быть, на эгоизме или еще на чем-то.

Они нацелены, в первую очередь, на достижении Победы.

Вот такое очень хорошее состояние внутреннее.

С точки зрения основных военных дел, все у них в порядке, со слов Сапожникова.

Задачи все выполняем, говорит, чувствуем себя абсолютно уверенными, ну, и по-хорошему – руки чешутся.

- Это его фраза, да?

- Он как-то так сказал, что у них такой хороший «голод» на проведение военных действий. То есть, восстанавливать справедливость, наказывать укронацистов, - эта решимость у них есть.

С оснащением, с питанием - он говорит: просто все очень хорошо.

- Скажите, пожалуйста, Сапожников чем на передовой занимается? Он же все-таки боевой десантник, 13 лет в армии отслужил, был ранен.

- Александр, опять-таки, очень коротко сказал, что они там, где проводятся военные действия, но - не интенсивного характера.

Но они уже работали там, в общем, все в порядке. У них уже было несколько таких случаев…

- Понятно, что он подразумевает под работой.

- Там целое большое подразделение, я так понимаю.

- Какую Сапожников должность занимает, ничего не говорил?

- Нет, о деталях молчит.

- Александр Михайлович мне рассказывал, что он, как старший прапорщик призван, и что ему должны были вот-вот присвоить звание лейтенанта. Погоны новые пришли или нет?

- Я не поинтересовался, к сожалению.

- Выйдет ещё на связь - и от наших читателей, радиослушателей, и от меня, как от забайкальца в прошлом, привет ему, пожалуйста, передайте.

- Да, обязательно.

- Ладно, будем ждать хороших вестей.

- Вам спасибо за такое внимание.

- И вам. Удачи. Счастливо.