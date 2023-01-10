Анекдоты: Наши люди в булочную на такси не ездят. Нашим людям булки из булочной привозит домой курьер

На съезде терапевтов выступает председательствующий:
- Все, кто за эту резолюцию, высуньте языки и скажите «а».
* * *
- Мне, пожалуйста, виски с колой!
- У нас только пепси.
- Ну хорошо, давайте пепси с колой.
* * *
Разговор двух блондинок:
- А как ты думаешь, зачем на вертолете ставят такой большой пропеллер?
- Ты че, это же вентилятор, он нужен для того, чтобы пилот не потел!
- Чушь! Ты меня разыгрываешь!
- Нет, не чушь. Я совсем недавно летела на вертолете. Так вот, перед самым приземлением, почти у самой земли этот пропеллер вдруг взял и перестал крутиться! Ты бы видела, как пилот вспотел сразу!
* * *
Не понимаю, почему жена злится только на меня. Ведь наш четырехлетний сын тоже забыл, что у нее сегодня день рождения.
* * *
- Дорогая, ты не успела попросить, а я уже выкинул елку.
- Идиот, она же искусственная.
- Тебе не угодишь.
* * *
Объявление:
«Вывезу труп елки в лес. Конфиденциальность гарантирую».
* * *
- Девушка, сколько вам лет?
- Мне неудобно об этом говорить, но если честно, то мой возраст уже ближе к 30, чем к 25.
- Вы зря стесняетесь! 28 лет - это прекрасный возраст!
- Мне 43! Это число тоже ближе к 30, чем к 25.
* * *
А вот интересно, где та грань допустимой жесткости и разврата между фильмами 0+ и 4+?
* * *
Объявление:
«На высокооплачиваемую работу требуются колдуны, маги, ясновидящие. Подходящие знают, куда обращаться».
* * *
- Дорогой, вот здесь мы повесим полочки, тут будем обедать, а тут будет спальня:
- Послушай, дорогая! Давай без этого! Нам всего 15 суток дали!
* * *
Когда мой батя узнал про огромные очереди за новым айфоном, он рассмеялся мне в лицо. Потому что он когда-то ждал в очереди свой стационарный телефон 10 лет.
* * *
- Эта долька - для ежа, эта долька - для чижа, эта долька - для утят, эта долька - для котят...
- Дед, может, ты все-таки перепишешь завещание?
* * *
Трудно стало жить. Заметил вчера, что разговариваю сам с собой на повышенных тонах.
* * *
Семья Романа и Эльвиры, когда скандалила, своими криками напоминала похмельных пиратов:
- Рома!
- Эля!
* * *
Переезжать весело только в 18 лет, когда у тебя из вещей - дорожная сумка и рюкзачок, а не четыре коробки с кастрюлями и отдельный чемодан для нурофена.
* * *
Сегодня чуть не сбила машина. Перед глазами пронеслись все дела, которые не нужно будет доделывать.