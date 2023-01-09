Потрясенная Юлия Высоцкая вышла из себя после заявления о ее смерти: "Убили и решили похоронить в Париже!"

Юлия Высоцкая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Высоцкая является одной из немногих актрис, кто не делится с публикой подробностями личной жизни. Свой многолетний брак с Андреем Кончаловским актриса трепетно оберегает от посторонних. Артистка даже в редких интервью категорически отказывается говорить о семье. Но на днях Юля, потрясенная подлостью, решила высказаться.

Юлия Высоцкая старается не обращать внимания на слухи вокруг себя и своей семьи. Однако недавно актрисе стало известно о том, что завистники распускают сплетни о ее смерти.

Можно лишь догадываться об уровне негодования жены Андрея Кончаловского. Потрясенная актриса дала отлуп злым языкам.

"Восхитительно гадкие люди! Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать... Мне абсолютно все равно, что про меня пишут или думают, мне есть чем заняться", - разразилась Юлия гневной отповедью.

По ее словам, от таких новостей стало плохо не только ей, но и ее близким. "Подобные сообщения их ранят. Спасибо всем, кто искренне переживал. С нами все в порядке. Желаю всем здоровья", - поделилась 49-летняя актриса в блоге.

Фото: СОЦСЕТИ

Она разместила селфи с мужем-режиссером. Супруги ехали в машине.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский считаются одной из ярких пар в кинотусовке. Разница в возрасте почти в 40 лет супругов не смущает. Они долгие годы счастливы вместе. Актриса стала для режиссера не только музой, но и верным другом. "Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет", - говорил о молодой жене мэтр.

Актриса действительно отдала режиссеру свои лучшие годы. Андрею Сергеевичу она родила сына Петю и дочь Машу.