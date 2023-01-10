Вопрос дня: Что вас согревает в морозы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос»:

- Ощущение большой страны. А с точки зрения физики я, как человек, родившийся на советско-китайской границе, на озере Ханка, обожаю морозы. Всегда практиковал закаливание. На это Крещение обязательно в прорубь нырну. И на лыжах каждые выходные хожу в сосновом бору. В эти морозы пошел в лес - и никого не увидел, кроме снегиря.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Исправный автомобиль и термобелье. Для меня антиморозные факторы - новый аккумулятор, свежезамененный антифриз, подогревы сидений и руля, новые зимние шины и новые датчики давления в них. И все должно быть смазано.

Матвей Шпаро, полярный путешественник:

- Меня дружба греет. И хорошее настроение. Когда полярной ночью шли на Северный полюс, мой друг Борис Смолин был рядом, и это придавало сил двигаться вперед. Еще согревает не сама одежда, а тот воздух, который внутри. Кстати, холоднее всего мне было на Северном полюсе в полярную ночь. До минус 45 доходило.

Лев Корольков, полковник СВР в отставке:

- Согревают по-настоящему только хорошее сало и правильная водка. Наши предки сумели на сале и водке при Петре I Ботнический залив пересечь и шведам вмазать. А в горах всегда надо чувствовать: уверен ты, что сможешь добраться до убежища, или нет. Причем укрытием может стать и снежная пещера.

Сергей Голов, президент Союза турагентств:

- Грамотная русская печь. Мы ее раз в три дня топим в нашем каменном доме. И еще камин. Я живу за городом, где температура опускалась до минус 30. Важен правильный подбор того, что на тебе. Хожу в валенках - лучше этого нет. Главное - вовремя их подсушивать у печки. И нужен тулуп овечий. Когда на участке работаешь или за дровами ходишь, то под тулуп наденешь обычную флиску - и нормально.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Лопата. Если стоять на морозе как столб - через 3 минуты замерзнешь. А если махать лопатой - жарко станет минут через 10. Я приехал на Рождество на дачу - и дорогу метров на 50 прочистил. Два часа поработал инструментом, а потом попил чай с мятой. А еще - шапку надевайте, а то уши отморозите.