Военная спецоперация на Украине 10 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в рамках СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Решение о проведении СВО принял президент РФ Владимир Путин, который мотивировал необходимость ее начала защитой мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков ВСУ. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 января 2023 года.

Росгвардия сообщила, что сотрудниками ведомства в ходе СВО обнаружены документы подтверждающие кражи оружия и имущества в ВСУ. В распоряжении росгвардейцев оказались акты СБУ, свидетельствующие о низком уровне охраны военных объектов и воинских частей.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими военными двух самолетов и вертолета ВСУ. Украинские военные вынуждены все чаще перекрывать авиацией дефицит систем противовоздушной обороны на земле.

Следственный комитет России официально зафиксировал показания бывших военнопленных, которые находились 7-9 месяцев в лагере для российских военнослужащих во Львове. Следователям стали известны многочисленные факты издевательств над военнопленными со стороны украинских националистов. В данных показаниях указано, что многих российских военнослужащих в украинском плену пытали током, также им выбивали зубы.