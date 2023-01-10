Что случилось с Никитой Михалковым: свежие новости о состоянии здоровья режиссера на 10 января 2023 года

Никита Михалков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никита Михалков пятые сутки находится в реанимации. Хороших новостей о состоянии именитого режиссера на 10 января 2023 года поклонники по-прежнему не могут дождаться. Но есть неприятные. У мэтра наблюдаются проблемы с дыханием, пониженная сатурация, кашель. Удалось ли врачам справиться с интоксикационным синдромом у артиста, до сих пор непонятно.

Свежие новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова на 10 января 2023 года

Никита Михалков, госпитализированный 5 января, остается в реанимации. "Пациент находится в отделении реанимации", - приводит РИА Новости слова представителя больницы.

Мэтр был госпитализирован в 52-ю больницу с подозрением на коронавирус. Среди вероятных диагнозов был и грипп. Однако теперь коронавирус подтвердился.

"Слава Богу, температура у него спала, он в сознании и обязательно выздоровеет! Все будет хорошо!" - не сомневается близкий друг артиста Николай Бурляев.

По его словам, пока к Никите Сергеевичу никого не пускают. "Это невозможно, узнаю из своих источников, которые разглашать не буду, сильно переживаю за него. Но знаю, что все уже нормально. Думаю, что все родные с ним там", - цитирует Бурляева сайт mk.ru.

Ранее стали известны детали состояния Михалкова. У него упала сатурация, дышит он при помощи кислорода.

Последние новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова прокомментировала иммунолог и терапевт Ирина Ярцева. Так, по словам врача, ковид стал не основной причиной госпитализации Михалкова.

77-летний режиссер находится под круглосуточным наблюдением медиков. "Я сомневаюсь, что у Михалкова именно ковид стал причиной госпитализации. Вирус ничем не отличается от другого ОРВИ или гриппа. Он, как и любая другая болезнь, может вызвать у ослабленного организма осложнения в виде пневмонии", - приводит слова эксперта Woman.ru.

Несмотря на то что специалист не видела медицинской карты артиста, она уверена в своих выводах, ведь опирается на фактах. В последнее время Михалков не мог похвастаться отменным здоровьем. Режиссера долгое время беспокоит больная нога, которую он повредил еще много лет назад, но так и не смог вылечить до конца.

За последние годы кинодеятель перенес семь сложных операций и в общей сложности провел под наркозом больше 39 часов. По словам иммунолога, это говорит лишь о том, что режиссер был не здоров и относится к ослабленной группе.

"А ковид у него так поздно диагностировали, потому что у него не было такого классического протекания болезни. На такого человека хоть ковид, хоть банальная простуда будет влиять тяжело и оказывать различные осложнения", - заключила врач, комментируя последние новости о состоянии Никиты Михалкова.