Дальше не пускают. Сбежавшие от мобилизации пятеро россиян несколько месяцев живут в аэропорту Сеула

Cразу же по прибытию на южнокорейскую землю беглецы подали заявления на оформление статуса беженца, но получили отказ. Фото: Shutterstock

Пятеро молодых граждан РФ, решивших пересидеть за границей частичную мобилизацию в связи с военной спецоперацией на Украине, оказались заложниками в аэропорту. С момента прибытия в аэропорт Сеула осенью прошлого года молодые люди так и не смогли покинуть здание.

Дело в том, что сразу же по прибытию на южнокорейскую землю беглецы подали заявления на оформление статуса беженца. И получили отказ. Власти страны сочли, что попытка избежать мобилизации не является достаточным основанием для предоставления данного статуса.

С тех пор молодые россияне живут в тысячах километров от своих домов, а не умереть с голоду им помогает помощь от южнокорейского Министерства юстиции. Впрочем, назвать ее роскошной вряд ли повернется язык: стакан сока с булочкой на завтрак и ужин и порция риса с курицей на обед – вот и все, на что могут рассчитывать беглецы.

– Я ушел из дома в ночь на 24 сентября, через несколько часов после того, как получил уведомление о призыве на военную службу. Я решил уйти как можно скорее, потому что утром за мной могут прийти, – рассказал журналистам издания The Korea Times один из беглецов, житель Улан-Удэ по имени Владимир. В аэропорту Инчхон он находится с 12 ноября.

По информации корейских СМИ, вскоре должен будет состояться суд, который и примет в отношении россиян окончательно решение. Если служители Фемиды откажут молодым людям в предоставлении статуса беженца, их принудительно депортируют на родину.