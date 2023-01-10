Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире10 января 2023 4:58

Дальше не пускают. Сбежавшие от мобилизации пятеро россиян несколько месяцев живут в аэропорту Сеула

Корейские власти заявили, что уклонение от мобилизации – недостаточный повод для получения статуса беженца
Юрий МАЙБОРОДА
Cразу же по прибытию на южнокорейскую землю беглецы подали заявления на оформление статуса беженца, но получили отказ.

Cразу же по прибытию на южнокорейскую землю беглецы подали заявления на оформление статуса беженца, но получили отказ.

Фото: Shutterstock

Пятеро молодых граждан РФ, решивших пересидеть за границей частичную мобилизацию в связи с военной спецоперацией на Украине, оказались заложниками в аэропорту. С момента прибытия в аэропорт Сеула осенью прошлого года молодые люди так и не смогли покинуть здание.

Дело в том, что сразу же по прибытию на южнокорейскую землю беглецы подали заявления на оформление статуса беженца. И получили отказ. Власти страны сочли, что попытка избежать мобилизации не является достаточным основанием для предоставления данного статуса.

С тех пор молодые россияне живут в тысячах километров от своих домов, а не умереть с голоду им помогает помощь от южнокорейского Министерства юстиции. Впрочем, назвать ее роскошной вряд ли повернется язык: стакан сока с булочкой на завтрак и ужин и порция риса с курицей на обед – вот и все, на что могут рассчитывать беглецы.

– Я ушел из дома в ночь на 24 сентября, через несколько часов после того, как получил уведомление о призыве на военную службу. Я решил уйти как можно скорее, потому что утром за мной могут прийти, – рассказал журналистам издания The Korea Times один из беглецов, житель Улан-Удэ по имени Владимир. В аэропорту Инчхон он находится с 12 ноября.

По информации корейских СМИ, вскоре должен будет состояться суд, который и примет в отношении россиян окончательно решение. Если служители Фемиды откажут молодым людям в предоставлении статуса беженца, их принудительно депортируют на родину.

КАРТИНА ДНЯ