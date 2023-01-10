И мама, и дядя: В США наконец определили степень генетического родства матери и дочери

Американская актриса и певица Тейлор Мол - один из примеров человека с редчайшим заболеванием - химеризмом. По ее словам, жить с этим непросто - начиная от проблем с иммунитетом, заканчивая целым букетом аллергических реакций. Фото: YouTube

Американские генетики попали в тупик после проведения серий ДНК-тестов женщины и ее дочери. Выяснилось, что биологическая мать является для своего ребенка дядей.

На самом деле, все только звучит так непонятно, а с самим явлением химеризма мы встречаемся гораздо чаще, чем об этом думаем. Например, когда любуемся красивыми двухцветными фиалками, или растениями, в листьях которых сочетаются зеленые и белые линии.

Вообще же химерами называют организмы, состоящие из генетически различного материала. В случае с людьми – включающие в себя два набора ДНК. Такие нарушения возникают во время внутриутробного развития.

В случае с американкой и ее дочерью выяснилось, что у матери был брат-близнец, который так и не появился на свет, а его генетический материал был поглощен организмом девочки, которая родилась в срок и абсолютно здоровой. В свою очередь во время беременности она передала дочери ДНК ее нерожденного дяди. Таким образом, фактически являясь биологической матерью, женщина на генетическом уровне стала дядей для своего ребенка.

По заявлению исследователей, явление химеризма у людей встречается значительно чаще, чем считалось ранее. Его распространению способствуют и техники оплодотворения, например, ЭКО.

Изначально химера – чудовище с головой льва, телом козы и хвостом змеи, описанное Гомером в «Илиаде».