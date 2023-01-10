Пакистанец стал отцом 60-го ребенка

По словам отца-рекордсмена, он горд тем, что способен содержать всех своих жен и детей. Приличный заработок ему обеспечивает собственная клиника. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

52-летний гражданин Пакистана Сардар Джан Мохаммад Хан Хилджи стал отцом в юбилейный, 60-й раз.

По словам мужчины, он не намерен останавливаться на достигнутом и ищет для себя еще одну жену, готовую увеличить его и без того немалое семейство.

Всего у Сардара три жены и, по всей видимости, они немного устали от постоянных родов. Именно поэтому мужчина обратился к своим друзьям и родственникам с просьбой помочь ему найти ее одну супругу, которая не против немного порожать.

– Я прошу всех своих друзей помочь мне найти девушку для моего четвертого брака, – заявил пакистанец.

По его словам, главное это то, что он вполне способен содержать своих жен и детей. Достаточно неплохой заработок ему обеспечивает собственная клиника. Правда, в последнее время, признается Сардар, выживать становится сложнее – все дорожает, особенно продукты питания и товары первой необходимости.

Лет пять тому назад мужчина заявлял, что в его планах стать отцом 100 детей, теперь же с учетом инфляции, он готов рассмотреть более скромную цифру, но 60 его явно не устраивает.