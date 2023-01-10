Принц Гарри раскрыл тайну своего рождения

Скандальная книга принца Гарри "Запасной" с 10 января продается в Британии. Фото: EAST NEWS

Принц Гарри в своей автобиографической книге «Запасной», которая сегодня появится на полках магазинов, рассказал, кто же на самом деле является его настоящим отцом.

Увы, но сенсации не случилось. По словам сбежавшего из Лондона принца, его отец нынешний король Великобритании Карл III, а все слухи о том, что Гарри сын любовника принцессы Дианы майора Джеймса Хьюитта – всего лишь сплетни.

– Читателям таблоидов нравилась идея, что младший сын принца Чарльза в действительности ему вовсе не сын. По какой-то причине эта "шутка" им никогда не надоедала, – написал герцог Сассекский в своей автобиографии.

Впрочем, понять, откуда пошли слухи, достаточно несложно – достаточно взглянуть на огненную шевелюру принца и фотографии рыжеволосого красавца-майора, учившего Диану искусству верховой езды.

По словам Гарри, его отец, тогда еще принц Чарльз, о сплетнях знал, да и сам иногда подшучивал над «неродным» сыном.

По словам принца Гарри, Джеймс Хьюитт никак не мог быть его отцом, поскольку их знакомство с принцессой Дианой состоялось уже после рождения того, кто теперь решил ославить королевский дом на весь белый свет.