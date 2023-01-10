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В мире10 января 2023 5:20

Законность коронации Карла III оказалась под угрозой из-за романа монарха

Причиной является бурная личная жизнь монарха
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Коронация Карла III намечена на май.

Коронация Карла III намечена на май.

Фото: REUTERS

Коронация нового британского Карла III запланирована на 6 мая, она пройдет в лондонском Вестминстерском аббатстве. На торжество приглашено около двух тысяч гостей.

Но собственно коронация может оказаться недействительной. Причина – роман принца Уэльского с Камиллой Паркер-Боулз, ставшей впоследствии его второй женой и королевой-консортом.

Англиканской церкви, ответственной за возведение нового монарха на трон, еще никогда не приходилось проводить процедуру коронации разведённого мужчины, который к тому же ранее признавался в прелюбодеянии.

Тогда еще принц Чарльз публично признавал, что изменял своей жене, принцессе Диане, с Камиллой Паркер-Боулз. И теперь этот факт может потребовать системных изменений в существующих процедурах, включая изменение текста присяги.

Все это может сначала потребовать юридической оценки, а затем рассмотрения и одобрения парламентом.

Однако в Великобритании также считают, что коронация как процедура не имеет никакого отношения к правовой системе государства, поскольку она является всего лишь ритуалом.

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