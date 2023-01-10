Скандальная автобиография Принца Гарри "Запасной" с 10 января стала доступной в книжных магазинах Британии. Фото: REUTERS

Издательство, выпустившее в свет мемуары британского принца Гарри, заверяло, что охраняет как саму рукопись, так и уже напечатанные экземпляры, пуще зеницы ока. Но всю неделю, предшествовавшую старту продаж, в прессу то ли намеренно, в целях рекламы, то ли по недосмотру то и дело поступали целые главы из книги, каждая из которых стала настоящей сенсацией.

Гарри не пожалел никого, включая самого себя, и вынес столько сора из королевских покоев и закоулков собственной памяти, что их с лихвой бы хватило на целое собрание сочинений.

«Spare» - название книги до ее выхода в свет чаще всего переводят как «запасной», имея в виду, что наследником престола стал не он, а его старший брат Уильям. Теперь же всё чаще прибегают к определению «лишний», намекая на то, что у Гарри не осталось никаких шансов на примирение с венценосными родственниками. KP.RU собрал главные откровения из самой обсуждаемой книги января.

1. Подрался с братом

Конфликт возник из-за неприятных эпитетов, которыми Уильям якобы наделял жену Гарри, Меган Маркл. Он называл ее «доставляющей всем неудобства», «неприятной» и «вызывающей раздражение».

«Уильям вновь ее обозвал, а потом набросился на меня. Все произошло очень быстро: он схватил меня за воротник, порвав висевший на моей шее шнурок с кулоном, и повалил меня на пол… Я упал спиной на собачью миску, которая треснула, осколки вонзились в мою спину».

Отношения братьев испортились настолько, что три года назад дело дошло до рукоприкладства. Фото: REUTERS

Гарри колеблется, называя Уильяма то «любимым братом», то «заклятым врагом», признавая, что «как ни странно, между нами всегда было соперничество».

2. Конфликтовал после похорон

В 2021 году, после похорон деда, герцога Эдинбургского, Уильям и Гарри чуть было снова не подрались. Тогда еще принц Чарльз, отец братьев, в буквальном смысле встал между ними.

Отец сказал: «Мальчики, пожалуйста, не отравляйте мне последние годы жизни».

3. Не стыдится убийств на войне

В ходе военной службы, которую Гарри проходил в качестве пилота вертолета в 2012-2013 годах в Афганистане, он принимал участие в шести боевых вылетах. Как пишет принц, поражались живые цели, и в общей сложности сам он убил 25 боевиков-талибов (Талибан запрещен в РФ).

Принц Гарри во время службы в Афганистане, 2008 г. Фото: EAST NEWS

«Я совсем не горжусь этой статисткой, но и стыда по этому поводу не испытываю. В пылу и смятении битвы я не воспринимал этих 25 человек как людей. Это были пешки, убранные с доски, плохие парни, от которых избавились до того, как они бы начали убивать хороших людей», - написал принц.

4. Принимал наркотики

«Мне предложили понюхать кокаин, когда в 17-летнем возрасте я был в гостях у знакомых», - с обескураживающей откровенностью сообщает Гарри. - «Я несколько раз употреблял этот наркотик, но мне не доставляло это удовольствия… Это было не очень весело и не дало мне особого ощущения счастья, как это происходило с другими. Зато я чувствовал себя другим человеком, а это и было моей главной целью. Я был 17-летним мальчиком, готовым попробовать все, что изменит заранее установленный порядок».

А оказавшись в 2016 году в США, Гарри не нашел ничего более занятного, как попробовать галлюциногенные грибы. «Я увидел, как в мусорном ведре в ванной растет человеческая голова», - описал он свои видения после «трапезы».

Также Гарри признался, что во время учебы в колледже курил марихуану.

5. Обращался к гадалке

Гарри любил свою мать, принцессу Диану и до сих пор скорбит о ее гибели. В какой-то момент он даже обратился к женщине, заявлявшей о своем колдовском даре, дающем ей возможность вступать в контакт с потусторонним миром.

«Твоя мама говорит, что ты живешь жизнью, которую она сама прожить не смогла. Ты живешь жизнью, которую она для тебя и хотела», - сказала безутешному принцу колдунья.

Принцесса Диана с детьми Гарри и Уильямом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. Просил отца не жениться после смерти матери

И Уильям, и Гарри не хотели, чтобы отец вступал в повторный брак. Они были готовы на то, чтобы тогда еще принц Чарльз просто сожительствовал с Камиллой Паркер-Боулз, но не допускали мысли о том, что она, пусть и формально, станет их мачехой.

«Мы умоляли отца не жениться на Камилле. И по отдельности встречались с ней для беседы, но свадьба все-таки состоялась».

В интервью, анонсировавшем выход мемуаров, Гарри вообще назвал Камиллу злодейкой. По его мнению, именно она является источником утечек информации из Букингемского дворца в прессу. Делает это королева-консорт, по мнению принца, для того, чтобы завоевать расположение СМИ.

7. Не простил сухости своего родителя

Когда отец, нынешний британский король Карл III подошел к младшему сыну, чтобы сообщить о том, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе, то даже не обнял его в тот момент. Эта бесчувственность на всю жизнь врезалась в память Гарри.

«Впрочем, даже в обычных обстоятельствах отец никогда не умел проявлять свои чувства», - пытается оправдать он родителя в своих мемуарах.

8. Терпел шутки о том, что он внебрачный ребенок

Высказался Гарри о популярной теории: будто его биологическим отцом является не наследник престола Чарльз Виндзор, а любовник принцессы Дианы, майор Джеймс Хьюитт.

«Читателям таблоидов нравилась идея, что младший сын принца Чарльза в действительности ему вовсе не сын. По какой-то причине эта «шутка» им никогда не надоедала», - пишет в мемуарах Гарри. Более того, он откровенно рассказывает, что Чарльз о сплетнях знал, и сам иногда подшучивал над якобы «неродным» сыном.

Но учивший принцессу Диану верховой езде Джеймс Хьюитт никак не мог быть его отцом, поскольку их знакомство с леди Ди состоялось уже после рождения принца Гарри. По крайней мере, так утверждается в мемуарах.

9. Отморозил свое достоинство

В погоне за скандальной славой, герцог Сассекский не постеснялся даже рассказать о своих прошлых интимных проблемах. Так, в 2011 году после благотворительной экспедиции по Северному полюсу, он вернулся домой с обмороженными щеками, ушами и ... пенисом. «Вернувшись домой, я с ужасом увидел, что там внизу, все совершенно заморожено. Отцу я рассказал о проблемах с отмороженным лицом, но про причиндалы постеснялся рассказывать. И все же потом пришлось идти к врачам, потому что исцеление никак не наступало», - рассказывает мемуарист королевских кровей.

10. Узнал о смерти бабушки из новостей

О бабушке, королеве Елизавете II Гарри ничего плохого не пишет. Ничего хорошего, правда, тоже. Он ограничивается лишь жалобой на то, что узнал о ее кончине не от семьи, а из выпусков новостей.

Принц Гарри с супругой на похоронах бабушки. Фото: REUTERS

«Когда самолет пошел на посадку, засветился экран моего смартфона. Пришло сообщение от Меган: «Позвони мне, как только получишь это». Я открыл сайт BBC. Моя бабушка умерла. Мой отец стал королем».

ЦИФРА

$20 млн - столько составляет аванс, который издательство принцу за его мемуары. Он составил $20 миллионов. Не исключено, что знающая толк в расчетах супруга Гарри, бывшая актриса Меган Маркл настояла на том, чтобы прописать в контракте не фиксированный гонорар, а твердый аванс плюс проценты с каждого проданного экземпляра книги. Учитывая рекордный объем предзаказов на мемуары, которые вышли в свет на 14-и языках и в двух форматах – печатном и аудио – заработок «лишнего» принца может достичь нескольких сотен миллионов долларов. Звездная парочка уже объявила о том, что часть полученных средств потратит на благотворительные цели.

ГРЕХИ МОЛОДОСТИ

Журналисты нашли первую женщину принца

Девственности принц лишился в 17 лет, пишет он в своих воспоминаниях. Причем это произошло в поле, за пабом. «Она обращалась со мной, как с молодым жеребцом, а в конце даже шлепнула меня по попе», - пишет королевский отпрыск. По признанию Гарри, первый сексуальный опыт стал для него крайне унизительным.

Он не назвал имени партнерши, указав лишь большую разницу в их возрасте и общий интерес к конному спорту. Сперва под подозрение пала известная британская актриса Элизабет Херли, которая раньше жила на ферме, по соседству с семейством Виндзоров. Но Херли категорически опровергла это предположение. «Не виновна!» - написала она в соцсетях.

В конце концов журналисты вычислили, что, почти наверняка речь идет о бизнес-леди Сюзанне Харви (она на шесть лет старше Гарри). Ранее Сюзанна признавалась, что целовалась с Гарри, но новых откровений от нее не последовало. Сейчас это – добропорядочная мать и супруга, владелица аэропорта в одном из британских городов. На расспросы журналистов об интимной связи с 17-летним представителем королевской династии она предпочла ничего не отвечать.