Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Генерал-полковник Александр Лапин, который командовал группировкой «Центр» в ходе спецоперации, назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в Министерстве обороны России. На этой должности Лапин будет отвечать за боевую подготовку и перевооружение частей Сухопутных войск. В том числе - участвующих в специальной военной операции.

За рамки обычной кадровой работы назначение Лапина выводит тот факт, что минувшей осенью, после отхода российских войск из Красного Лимана, генерал-полковник подвергся серьезной критике. В том числе за то, что на этом направлении якобы не было организовано взаимодействие между подразделениями, был нарушен подвоз боеприпасов, а у бойцов не было необходимых средств связи. В конце октября СМИ сообщали, что Александр Лапин был отстранен от должности. Однако по другим сведениям, Лапин ушел в отпуск.

Однако нынешнее назначение показывает, что претензии руководства к Александру Лапину если и есть, то не столь серьезны. Возможно, после разбора полетов выяснилось, что неудачи, в которых обвиняли Лапина, следствие неких объективных факторов, на которые Лапин был не в состоянии повлиять.

При этом к службе генерал-полковника до того претензий не было. Скорее наоборот: именно под его руководством удалось освободить Лисичанск и полностью выбить ВСУ с территории ЛНР. Напомним, Лисичанск - это город на возвышенности, многие считали его неприступной крепостью. Однако благодаря маневрам российских войск удалось выдавить нацистов из него практически без боя. 4 июля по итогам этой операции Лапину в числе других было присвоено звание Героя России.

До начала СВО Александр Лапин уже имел опыт командования в условиях боевых действий: в 2017 году он был начальником штаба группировки российских войск в Сирии, а с осени 2018 по начало 2019 годов - возглавлял эту группировку. До Сирии и после возвращения из этой командировки Александр Лапин командовал войсками Центрального военного округа. А еще раньше он был начальником штаба Восточного военного округа и занимал должность командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией. В общем, опыта Лапину не занимать. Судя по всему, командование Вооруженных Сил России сочло, что этот опыт в нынешних условиях может пригодиться.