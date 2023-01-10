Грузия ждет «Буки» от России, а не Киева. Украина получила «дырку от бублика» на запрос вернуть технику и выдать Саакашвили

Зенитно-ракетный комплекс "Бук М1". Фото: EAST NEWS

Украина снова обиделась. Удивляться не приходится, потому что Украина перманентно на кого-то обижается. Не проходит и дня, чтобы Киев не объявил, кто в очередной раз его разочаровал, не пойдя навстречу в плане удовлетворения "хотелок" Зеленского. На этот раз объектом жалоб стала Грузия.

"БУКИ", ВЕРНИТЕ "БУКИ"!

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в "Украинской правде" рассказал, что Тбилиси отказался возвращать в Киев зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые Украина предоставил Грузии для войны в августе 2008-го года. Напомним, что тогда эти комплексы ПВО прибыли в Сакартвело вместе с украинскими расчетами, и за пультами сидели в качестве их операторов украинские офицеры.

- Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале спецоперации. В частности, Киев просил передать комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года, - сказал Касьянов и сообщил о печальном для Киева результате. - Правительство Грузии категорически отказалось предоставлять военную помощь.

Киев сейчас буквально источает злобу в отношении Тбилиси. Причем, делает это настолько явно, что это выходит уже за все рамки приличий. Начиная с конца февраля, власти Незалежной пытаются втянуть еще кого-нибудь в конфликт с Россией, чтобы организовать второй фронт. Первым кандидатом была Грузия, вторым остается Молдавия. Кишинев сейчас ведет жесткую антироссийскую политику, и тут у Киева еще остается надежда. А Вот Грузия сразу же заявила, что будет придерживаться нейтралитета, а оказываемая ею помощь Украине останется исключительно гуманитарной. За что регулярно получает с тех пор порции оскорблений. Уже первого марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о снижении уровня дипломатических отношений Украины с Грузией.

ТБИЛИСИ "ШАГАЕТ НЕ В НОГУ"

- Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям, - заявил он в одном из своих видеообращений. С тех пор украинские политики и официальные лица примерно раз в неделю или в две выступают с оскорблениями Тбилиси и критики проводимой Грузией внешней политики.

А тот факт, что Тбилиси отказался передать не только проданные ранее Украиной "Буки" Киеву, но и поставленные ранее США Грузии ПТРК "Джавелин", хотя Вашингтон пообещал компенсировать поставки новой партией, вызвал в Киеве особый разлив желчи. Впрочем, как и в Вашингтоне, которому не столь важно количество поставленной Украине военной техники, сколь расширение антироссийского фронта. И тут вдруг Грузия "шагает не в ногу"! Как не взбелениться в Киеве местной политической элитке, причем, по любому поводу?

МИША СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ МИШИКО

Вот и буквально на днях советник главы офиса президента Украины Миша Подоляк, который все чаще "теряет берега" в своих публичных заявлениях, озаботился судьбой экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который сейчас одновременно: а) отбывает срок наказания, б) лечится, в) проходит обвиняемым еще по ряду уголовных дел. Напомним, что Саакашвили был арестован, уже имея в кармане приговор суда, после того, как нелегально въехал на территорию Грузии в контейнере с молочными продуктами в кузове грузовика.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: REUTERS

Саакашвили уже не первый месяц пытается выдать себя то за неизлечимо больного, то за психа, демонстрируя приступы ярости и неадекватное поведение. Недавно даже специально втянул щеки для съемки, но "самый больной в мире Карлсончик" из него все равно не получился.

Подоляк буквально потребовал от Тбилиси выдать "украинского гражданина Саакашвили" или вывезти его для лечения "в любую европейскую страну".

- Правительство Грузии намеренно хочет ввести свою страну в историю как государство, которое целенаправленно пытало своего президента, - заявил Миша Подоляк и предложил своей рецепт "спасения" Миши Саакашвили. - Если хотите, я сам приеду и заберу его. Не проблема.

В Тбилиси ясно дали понять "киевским мечтателям", что дырку от бублика они получат, а не Саакашвили или вооружения. Саакашвили – это, вообще, внутреннее дело Грузии. Его еще можно судить как иностранного гражданина за незаконный переход границы (это грузинского гражданства экс-президент Грузии в свое время отказался). В общем, Подоляк может продолжать напевать себе под нос: "Где же ты, моя Мишико (Сулико)".

А что касается "Буков" и прочих "джавелинов", то тут мнения разошлись.

ПУСТЬ УКРАИНА С "БУКАМИ" ИЛИ БЕЗ ИДЕТ ПО ИЗВЕСТНОМУ АДРЕСУ

- Пусть забирают, кому этот "Бук" нужен в Грузии, тем более, от украинцев. Просто за последние четыре дня в интернете такое творится как раз с подачи этих Арестовичей и этих ребят, - заявил известный грузинский политолог Шота Апхаидзе и предположил, что сама по себе такая просьба свидетельствует об осознании Киевом своей обреченности. - Это же не какой-то велосипед, чтобы одолжить, а потом забрать обратно. Но, если они настолько обречены, что надо забрать обратно, пусть забирают.

- Это очередная попытка втянуть республику в противоборство России и Украины. Повторим категорично и ясно, что ни одна попытка не будет успешной, – пообещал депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе. Грузия не сделает ни одного шага, который представил бы ее как сторону в этих военных действиях, мы должны в первую очередь заботиться о мире в нашей стране. Кроме того, Грузия закупала эти комплексы, то есть это собственность Грузии.

- Пара "Буков" серьёзно картину не поменяют – в 2008 году они не помогли Саакашвили, так что я не уверен, что сейчас этот «Бук» поможет Зеленскому каким-то образом. Если это у них этот вопрос стоит принципиально, то пусть забирают и засовывают себе в одно место, - уверяет Апхаидзе и предлагает сделать из происходящего выводы. –Грузии необходимо прервать всякие дипломатические отношения после всех заявлений Зеленского, Арестовича, Гончаренко, Подоляка и других представителей киевского режима. Как они оскорбляют Грузию, постоянно поливают... Грузии это не нужно, Грузия воевать с Россией не собирается. Если у нас будут нормализованы отношения с России, то мы можем получить от России "Буки", другие установки, которые будут обеспечивать нашу безопасность.

Такими темпами Подоляк с компанией еще не только до разрыва дипотношений между Тбилиси и Киевом дело доведут, но и до чего пожестче.