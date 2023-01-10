Военкор Коц: Страна по капле выдавливает из себя Смольянинова

Военкор "КП" Александр Коц. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ехал в последние дни новогодних каникул от Черного моря в сторону Москвы по трассе М4, ставшей в прошлом году военной. В одну сторону - танки на тягачах, народ им приветливо моргает фарами, в другую - колонны наливняков, которым гудят на футбольный манер.

Тормознешь на заправке, откроешь телегу*: «Почему об этом не написал? Отмалчиваешься? С..шь?» Закроешь телегу, поднимешь глаза - за мини-маркетом грузовики стоят тентованные, военные. Кто-то в коробке тащит парням хот-доги. Те отмахиваются - закормили. Жизнь!

Это тоже патриотизм. Когда при виде военного человека испытываешь гордость. И желание отблагодарить. Это и есть сопричастность. Это и есть страна, которая в прошлом году ощутила себя единым целым, по капле выдавливая из себя Смольянинова.

Заправишься, включишь радио (на трассе вообще не большой выбор в ФМ-диапазоне), а там повтор шикарного концерта, наверное, новогоднего. Неизвестные мне артисты поют о Донбассе, русском солдате, Победе… Вот бы кого на «Голубой огонек».

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