Во Франции царит беспорядок: Макрон одной реформой разбудил движение «Желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет – это предвыборное обещание президента Франции. Он собирался провести пенсионную реформу еще во время своего первого срока правления, но отложил непопулярные меры с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Несмотря на противодействие со стороны профсоюзов и французского общества, в своём новогоднем обращении Макрон заявил, что «2023 год станет годом пенсионной реформы».

Пенсионный возраст во Франции – один из самых низких в Европе. Французы могут выходить на пенсию с 62 лет, но для получения полной пенсии им необходимо иметь стаж работы более 40 лет. Макрон пообещал реформировать пенсионную систему страны и привести её в соответствие со стандартами европейских соседей, таких как Испания и Германия, где пенсионный возраст составляет от 65 до 67 лет.

Впервые за 12 лет все профсоюзы страны выступили против предложенной реформы. Законопроект рассматривается в очень трудное для правительства время, поскольку домохозяйства и предприятия страдают от инфляции и повышения тарифов на коммунальные услуги, отмечает издание «Политико».

«Опасность для Макрона заключается в том, что в стране царит беспорядок, и люди чувствуют, что это – вина правительства. Инфляция, проблемы малого бизнеса, а теперь добавятся забастовки, демонстрации, отмены поездов», – отметил Бруно Жанбарт, вице-президент Центра изучения общественного мнения Opinion Way.

Дебаты в нижней палате Национального собрания будут жаркими, ведь как левые, так и правые также не поддерживают планы Макрона по реформированию пенсионной системы страны. Представители партии «Национальное объединение», «Непокорённая Франция» и «Новый народный экологический и социальный союз» отвергают любое повышение пенсионного возраста и уже объявили о проведении акции протеста.

Президент Пятой республики может воспользоваться особыми положениями конституции, позволяющими считать закон принятым, если со стороны парламента не будет вотума недоверия правительству. Прибегнув к подобному способу проведения закона под угрозой отставки всего кабинета, Макрон по сути поставит на карту судьбу правительства. Политические эксперты ожидают, что в стране могут с новой силой вспыхнуть протесты «Желтых жилетов», которые потрясли страну в 2018-19 годах из-за намерения Макрона повысить топливные акцизы.