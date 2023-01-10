Аналитики сообщили, куда лучше вложить деньги и получить самый большой доход

В России прибыльными оказались только самые консервативные активы (депозиты в рублях и облигации). Фото: Shutterstock

У нас у всех есть свои стереотипы. Кто-то считает, что лучше всего держать деньги в акциях или квадратных метрах. Кто-то – в наличных долларах под матрасом. Кто-то верит в долгосрочную победу золота в этих бесконечных инвестиционных гонках. А кто-то считает всех дураками, если они не инвестируют в акции. Ведь вот он где – настоящий Клондайк. Но одно дело - вера, а другое – сухая статистика. По ней самыми успешными инвесторами в прошлом году оказались те, кто держал деньги на… обычных рублевых депозитах.

- В 2020 - 2021 годах российский массовый инвестор открыл для себя фондовый рынок, и это знакомство стало необычайно прибыльным – основная часть как российских, так и зарубежных активов, торгуемых на бирже, росла в цене. А самый консервативный финансовый инструмент, банковский вклад, перестал восприниматься как средство для инвестиций и прироста капитала. Но в 2022 году инвестирующим в фондовый рынок осталось только развести руками и надеяться на восстановительный рост котировок в 2023 году. Рублевый же депозит по итогам года стал лидером по доходности, - констатируют аналитики консалтинговой компании FinExpertiza.

Там изучили статистику за весь прошлый год. И провели простой умозрительный эксперимент. Вложили виртуальные 100 тысяч рублей в несколько наиболее популярных финансовых активов. И посмотрели, сколько принес бы каждый из них к концу года. Результаты оказались довольно неожиданными (подробнее - см. графику).

По сути, прибыльными оказались только самые консервативные активы (депозиты в рублях и облигации). А вот остальные некогда защитные активы проявили себя плохо. Сбережения не удалось спасти ни в долларе, ни в золоте, ни даже в квадратных метрах.

- Самый ценный для большинства россиян актив, жилая недвижимость, в 2022 году растерял накопленный за предшествующие два года инвестиционный потенциал. В среднем по рынку вложения в «бетон» за 12 месяцев в лучшем случае принесли околонулевую доходность, - подсчитали в FinExpertiza.

Причем жилье неплохо росло в цене вплоть до апреля. Но потом из-за резкого роста ключевой ставки и общей неопределенности в экономике спрос на квадратные метры резко упал. Поэтому стали падать и цены.

Конечно, в прошлом году можно было неплохо заработать, если бы удалось продать акции, недвижимость и доллары на пике. А потом вложить в рублевый депозит не под 7 – 8%, а под 20 - 23%. Тогда бы удалось даже удвоить капитал. Но… мечты-мечты.

Что принесло доход, а что убыток в 2022 году

Рублевый депозит +7,7%

Корпоративные облигации +7,2%

Гособлигации +3,2%

Недвижимость +0,2%

Доллар -5,9%

Золото -7,5%

Евро -10,6%

Акции -39,2%

Биткоин -62,8%

По данным FinExpertiza.