Шойгу: «Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу начал первое селекторное совещание в этом году с того, что поблагодарил всех военнослужащих.

«Как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, кто нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях», - перечислил глава военного ведомства.

Шойгу напомнил подчиненным, что с учетом опыта СВО Верховный Главнокомандующий поставил ряд первоочередных задач.

«Главная из них - принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения их боевых возможностей. Постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учеб», - подчеркнул министр.

Выступающий отметил, что в этом году Минобороны продолжит активно развивать: ядерную триаду, боевые возможности Воздушно-космических сил, беспилотники, арсенал современных ударных средств, снаряжение и тактическую экипировку личного состава «до самого высокого уровня».

«Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», - обратил внимание Шойгу.

Модернизации с помощью технологий искусственного интеллекта будет подвергнута система управления и связи и работу военных комиссариатов.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны. Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания», - поручил министр.

После выступления офицеры обсудили планы на 2023 год по наращиванию боевых возможностей армии, которая обеспечивает сдерживание агрессии против России и наших союзников.