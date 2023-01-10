Россияне массово болеют флуроной. Что это такое и как защититься

Новая напасть: люди заболевают сразу и ковидом, и гриппом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая напасть: люди заболевают сразу и ковидом, и гриппом. К ним добавляется старая добрая «респираторка». Как рассказал «Комсомолке» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сейчас - самый высокий за последние пять лет уровень распространения гриппа, много и респираторно-синцитиального вируса, риновируса и других ОРВИ. На высоком уровне и заболеваемость ковидом, хотя показатели и снизились значительно по сравнению с зимой прошлого года. Негласно гибрид гриппа и коронавируса уже окрестили «флуроной», от английского flu – грипп и corona – коронавирус.

- Человек действительно рискует заразиться сразу несколькими инфекциями. До четверти всех случаев ОРВИ – это именно сочетанные инфекций, - говорит Николай Крючков. – Бывает, что человек одновременно заражается, например, гриппом и аденовирусной инфекцией, аденовирусной и риновирусной инфекциями. Факт такого заражения удается выявить тестированием биологического материала из верхних дыхательных путей.

Но есть и хорошая новость: болеть сразу несколькими хворями не так уж и страшно. Человек чувствует себя примерно также от гриппа+ковида, как от одного гриппа. Но худо – тем, у кого ослаблен иммунитет, есть хронические заболевания, и пожилым. У них негативный эффект от одной инфекции может усилиться другой.

- Общий итог излечения определяется ходом наиболее тяжелой инфекции. Например, в случае одновременного заражения аденовирусом и гриппом, суммарная тяжесть хода заболевания будет на стороне гриппа. Если же это будет, скажем, ковид и респираторно-синцитиальный вирус, то определяться все будет именно коронавирусом. Если грипп и коронавирус, то, по всей видимости, ключевым для хода заболевания будет тоже коронавирус, поскольку ковид – это более тяжелая инфекция, чем грипп, - считает эксперт.

Для лечения важно подтвердить или исключить две наиболее опасные инфекции этого сезона – ковид и грипп.

- При старте любой ОРВИ, температуре, насморке, боли в горле, важно сделать экспресс-тест на антиген коронавируса или ПЦР-тест. Дальше аналогичным образом пройти тест на грипп. Для детей до 3-х лет существенное значение имеет и диагностика на респираторно-синцитиальный вирус, однако, к сожалению, она не столь широко доступна. Остальные респираторные инфекции для взрослого человека, даже пожилого возраста или со сниженным иммунным статусом не представляют такой опасности, как ковид и грипп, - говорит иммунолог. - Если же будет подтвержден ковид или грипп, или, не дай бог, обе эти инфекции, то последует специфическое лечение в дополнение к общему для ОРВИ симптоматическому лечению.

КОМУ ТОЧНО НУЖНО ДЕЛАТЬ ТЕСТ НА КОВИД И ГРИПП

Тестирование на ковид и грипп особенно важно для людей из группы риска: людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин, людей с тяжелым иммунодефицитом, детей до 5 лет.

- Остальным тестирование на ковид и грипп пройти желательно. Всякое бывает. Надо понимать, что патогенность, опасность для здоровья, ковида значительно серьезнее, чем даже у гриппа, заболевание которым также может протекать тяжело и с рисками осложнений, - говорит Николай Крючков.