Путину регулярно докладывают о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 10 января, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля вопросы, связанные с кино, и не только…

ВОПРОС ПЕРВЫЙ

- Дмитрий Сергеевич, еще 5 января госпитализирован Никита Михалков. Владимир Путин довольно близко с ним знаком, мы даже как-то были с президентом на съемках «Утомленных солнцем». Известна ли реакция Владимира Владимировича на госпитализацию Никиты Сергеевича?

Вот, дословно, ответ Пескова:

- Ну, какая может быть реакция? Может быть только одна. Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все.

- Да, конечно.

ВОПРОС ВТОРОЙ

- Другое событие, Дмитрий Сергеевич, оно менее грустное. Семейная комедия «Чебурашка» стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. В Кремле и в вашей семье, в частности, смотрели этот фильм?

- Нет, к сожалению, - ответил пресс-секретарь, - пока не имели возможности.

Но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино.

- Спасибо большое.

После этого официальный представитель Кремля добавил:

- В целом у нас, конечно же, для наших кинопроизводителей очень широкое образовалось поле для работы

Вакуум у нас образовался на кинорынке, и его надо заполнять нашей продукцией. Этой продукции пока совсем недостаточно.

- Согласен. Спасибо вам.