«Использовать искусственный интеллект и перестроить работу военкоматов»: О чем важном Сергей Шойгу сказал в своем первом в 2023 году выступлении

Шойгу отметил, что ядерный щит является гарантом суверенитета и территориальной целостности России
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Глава Минобороны РФ рассказал, решение каких задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил страны.
«Главная из задач - принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных Сил и повышения их боевых возможностей», - заявил Сергей Шойгу в ходе первого в 2023 году селекторного совещания с руководящим составом ВС России.
В своей речи министр подчеркнул о важности совершенствования боевой учебы, основываясь на практике, полученной российскими войсками.
Также глава военного ведомства отметил необходимость продолжения развития ядерной триады и поддержки ее боеготовности.
«Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - сообщил Сергей Шойгу.
По словам министра, будут повышены боевые возможности ВКС, а также расширены арсеналы современных ударных средств.
Помимо того, Шойгу указал на необходимость в ближайшее время привести снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня.
Глава минобороны во вступительном слове подчеркнул и необходимость совершенствования системы управления и связи, при этом активно используя технологии искусственного интеллекта.
Кроме этого, по мнению Шойгу, необходимо модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных и обновить систему организации гражданской и территориальной обороны.
«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных Сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», - сказал министр обороны.