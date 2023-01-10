"Чебурашка" переплюнул "Холопа". В чем успех нового фильма и сколько денег потратили на картину

"Чебурашка" собрал в прокате уже 3 млрд рублей и стал самым кассовым фильмом в России Фото: кадр из фильма

Случилось то, что «КП» предрекала накануне: фильм про Чебурашку, что называется, «порвал кассу». На момент подписания этого номера картина собрала в российском прокате 3 096 691 902 руб. (с начала этого года и в предварительном прокате в конце декабря; данные ЕАИС — Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах). Это абсолютный рекорд за всю историю российского кино. Более того, «Чебурашка» - всего третий фильм, которому в нашем прокате удалось заработать 3 млрд руб.! (вторые два — это «Холоп» и американский «Аватар»).

Пока пятерка российских картин - лидеров нашего проката выглядит так (округленные цифры, в млрд. руб.):

1. «Чебурашка» (2022) — 3,097

2. «Холоп» (2020) - 3,07

3. «Движение вверх» (2018) - 2,968

4. «Т-34» (2019) - 2,198

5. «Последний богатырь. Посланник тьмы» (2022) — 2,198

Эксперты кинорынка полагают, что «Чебурашка» вполне может взять планку и в 4 млрд руб. Ведь «Холопу» понадобилось 46 дней, чтобы преодолеть отметку в 3 млрд, а фильму про любителя апельсинов — полторы недели.

Конечно, «Чебурашке» помогло то, что заграничных хитов в нашем прокате, скажем прямо, нет. Тот же «Аватар. Путь воды», заработавший уже $1,7 млрд, легально в России не показывают и не покажут (по слухам, с 12 января у нас планируется показ по принципу «параллельного импорта»).

Но, с другой стороны, новых российских фильмов прямо сейчас в прокате полно, но народ валом валит прежде всего на «Чебурашку». Например, «Елки-9» собрали с 1 января лишь 96,7 млн, «Чук и Гек. Большое приключение» - 134,8 млн, «Непослушник-2» - 237,8 млн. За «Чебурашкой» на втором месте - «Иван Царевич и Серый Волк — 5» с «жалкими» 357,8 млн.

Расчет продюсеров оказался верен: взрослые, выросшие на том, советском мультике про Чебурашку и Гену, в ностальгическом порыве пошли в кино вместе со своими детьми. Сценарий писали опытнейшие профи во главе с Виталием Шляппо (он еще «Кухню» придумал!). Опытная рука режиссера Дмитрия Дьяченко, закаленная тоже хитовыми «Последними богатырями», тоже не дрогнула — результат понравился всем.

Один из генпродюсеров «Чебурашки» Алексей Троцюк уже сообщил, что продолжение обязательно будет.

ВОПРОС РЕБРОМ

3 млрд — это уже прибыль или еще нет?

Снимать классное кино — это очень дорого. По официальным данным, на производство «Чебурашки» - 850 млн руб. Это много — для сравнения бюджет картины «Последний богатырь. Посланник тьмы» вдвое меньше.

Но это еще не все, фильм надо как следует разрекламировать - показать ролики по ТВ, завешать города баннерами, крутить трейлеры перед началом других фильмов. Бюджет на маркетинг не разглашают, но специалисты говорят, что на рекламу требуется еще минимум 100 млн руб.

А еще часть денег, вырученных за билеты, направляется в Российское авторское общество, что-то должен оставить себе кинотеатр. В среднем дистрибьютору фильма (это компания, отвечающая за прокат) достается 40-50% от денежных сборов, часть которых потом получает производитель.

Но даже с учетом всех расходов «Чебурашка» вышел на огромную прибыль. Дополнительные доходы будут и после проката, когда фильм продадут онлайн-кинотеатрам, телеканалам и, возможно, зарубежным дистрибьюторам.