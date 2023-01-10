Раскрыты секретные документы о старых преступных схемах Байдена: Трамп уже дал едкий комментарий

В Вашингтоне обнаружены секретные документы времен вице-президентства Байдена Фото: REUTERS

…Август 2022-го. В поместье экс-президента Дональда Трампа проходят обыски — агенты ФБР обнаруживают 11 папок с документами, представляющими государственную тайну. Вероятно, выезжая из Белого дома после неудачной попытки переизбраться в 2020-м ранее, экс-лидер прихватил «грифованные» бумаги вместе с другими вещами. А учитывая его экстравагантный образ жизни, вполне вероятно, что это произошло случайно.

Политический враг Трампа, новый президент Джо Байден, не скрывает злорадства: «Как вообще человек может быть настолько безответственным?» — наигранно обсуждает он сей эпизод в беседе с журналистами в сентябре того же года.

Но потом колесо фортуны делает оборот — и той же осенью пришли неприятные известия из Центра дипломатии имени Байдена при Пенсильванском университете (да, уйдя в отставку с поста вице-президента при Обаме в 2016 году, «дедушка-демократ» некоторое время преподавал, попутно основав некоммерческую организацию имени себя).

Как выяснилось в ходе внутреннего расследования — вероятно, начавшегося после «документального скандала» с Трампом — всевозможные «икс-файлы» со старого места работы прихватывал отнюдь не только он. Всё в том же байденовском «Центре дипломатии» обнаружилось не менее 10 секретных материалов, датированных серединой 2010-х годов — как раз тогда, когда один из лидеров Демпартии работал вице-президентом США.

«Узкому кругу» стало известно об этом ещё накануне ноябрьских выборов в Конгресс-2022, но публично заявили о казусе лишь сейчас. Почему — понятно. В той электоральной гонке «демократы» потеряли большинство в нижней палате парламента и с неимоверным трудом удержали верхнюю — а документальный скандал вполне мог стоить им ещё пары кресел.

И это далеко не единственный скользкий эпизод с байденовской НКО при провинциальном университете (авторитетные вузы мегаполисов Западного и Восточного побережья «почему-то» не стали приглашать экс-второе лицо государства работать на своих кафедрах). Подобные «мозговые тресты» часто занимаются не только аналитикой, но и коррупционными схемами. Кто угодно может заказать у такой организации, допустим, «исследование в сфере международной политики», заплатить за десяток криво распечатанных страниц условный миллион — и никто не подкопается, формально всё честно — «это уникальная научная работа, которую невозможно оценить в рыночных критериях». По сути — узаконенная взятка одних уважаемых людей другим.

Похоже, нечто подобное происходило и в НКО имени Байдена. Он — или оно? — вполне официально получило десятки миллионов долларов от неких китайских предпринимателей. Так сказать, никакого бизнеса — просто личная фирма.

Впрочем, обыски или уголовные преследование за «хранение секретных документов в ненадлежащем месте», в отличие от Трампа, 46-му президенту не грозят. Точно так же как ничего не произошло и с его «однопартийкой», бывшим госсекретарём Хиллари Клинтон, уличённой в хранении грифованных электронных писем на незащищённом сервере в подвале своего частного дома. По крайней мере, до тех пор, пока Демпартия сохраняет контроль над Сенатом (верхней палатой парламента) и Белым домом.