Фото: ЦАМО

Украинская информационная группа «Берегини», что давно ведут свою тайную борьбу против ВСУ и киевского режима, обнародовали списки школьников 2006 года рождения, которых еще осенью забрали обучаться военным специальностям. В списках мальчики 10-11 классов.

«Мы уже не раз рассказывали о том, что эта волна мобилизации будет гораздо серьезнее всех предыдущих. Политики у нас в Украине уже окончательно сошли с ума и похоже, что решили воссоздать одну детскую организацию. В прошлом веке, один австрийский художник тоже учил детей как показывать жест от сердца к солнцу. Художник умер, а вот этот жест наши украинские политики помнят и сейчас активно используют. И похоже, что не только его. Они вспомнили и про то, что в одной соседней стране однажды мобилизовали детей. Их одели в военную форму, раздали «фаустпатроны» и отправили воевать с русскими», - пишут опубликовавшие списки сотрудники Берегини.

Фото: "Берегини"

Они говорят, что «Фаустпатроны» сейчас сменили «Джавелины», но суть осталась неизменной: националистический режим, похоже, намерен посылать детей вести уличные бои с гранатометами.

Фото: "Берегини"

«Иначе не объяснить те документы, которые мы нашли у военкома, что собирает сведения о школьниках. Иностранные хозяева наших политиков думали, что мы не узнаем про то, что наших украинских детей хотят отправить в новый «Гитлерюгенд»», - утверждают в Берегине.

Зеленский раздаст детишкам гранатометы, а сам спрячется? А почему нет? Именно так себя и вел в апреле 1945-го Гитлер: вручил детям гранатометы, а сам спрятался в бункере.

Фото: "Берегини"

В исторических архивах есть тысячи снимков, где германские дети позируют на фоне Берлина с «фаустпатронами». Можно увидеть, как Гитлер по-отечески похлопывает по щекам подростков отправляя их на верную смерть.

Фото: ЦАМО

«В последние месяцы Великой Отечественной войны членам отрядов «Гитлерюгенд» выдавали более современные на то время гранатометы «Панцерфауст». Мальчишкам предлагалось стрелять из подвалов по советским танкам и убегать.

Взрослым фольксштурмовцам (ополченцам) предписывалось стоять насмерть со старенькими карабинами Steyr Mannlicher M 1890-го года. Другого оружия уже не было.

Фото: "Берегини"

На наше счастье остатки 12-й дивизии СС «Гитлерюгенд» добивали 8 мая 1945 году военнослужащие 65-й пехотной дивизии 7-й американской армии, что стремились первыми занять Берлин. В интернете достаточно снимков, где ковбои фотографируются удерживая за шкирку маленьких нацистов в камуфляжной форме.

В украинских СМИ уже заявляли, что киевские власти формируют блокпосты из подростков и местных жителей. Им выдают форму и оружие.

Фото: ЦАМО

И вот выясняется, что режим Зеленского готовится жертвовать подростками и в городских боях. Ведь в прицел невозможно определить возраст человека в военной форме в боевой обстановке...

По мнению экс-советник главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, киевский режим отправляет на передовую в Донбассе 15-летних подростков из-за колоссальных потерь украинской армии.

Фото: "Берегини"

«Украинцы понесли «ужасающие» потери: 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. А теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 14 и 15 лет. Они буквально выскребают остатки», - заявил он.