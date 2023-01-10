Минобороны России за время СВО уничтожило 370 самолетов и 200 вертолетов ВСУ

С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.

Официальный представитель Минобороны России на прошедшем брифинге огласил потери ВСУ по всей линии соприкосновения с нашими подразделениями: на Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Донецком до 50, на Южно-Донецком более 20.

С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.

Также ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, четыре самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, три буксируемые гаубицы Д-20, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также боевая машина РСЗО «Ураган», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ, 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу истребительной авиацией ВКС России, чьи асы сбиты в небе Донецкой Народной Республики три самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

370 - самолетов.

200 - вертолетов.

2866 - беспилотных летательных аппаратов.

400 - зенитных ракетных комплексов.

7465 - танков и других боевых бронированных машин.

975 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3802 - орудия полевой артиллерии и минометов.

7992 - единицы специальной военной автомобильной техники.