С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.
Официальный представитель Минобороны России на прошедшем брифинге огласил потери ВСУ по всей линии соприкосновения с нашими подразделениями: на Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Донецком до 50, на Южно-Донецком более 20.
С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов.
Также ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, четыре самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, три буксируемые гаубицы Д-20, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также боевая машина РСЗО «Ураган», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ, 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
Генерал-лейтенант отметил боевую работу истребительной авиацией ВКС России, чьи асы сбиты в небе Донецкой Народной Республики три самолета Су-25 воздушных сил Украины.
Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
370 - самолетов.
200 - вертолетов.
2866 - беспилотных летательных аппаратов.
400 - зенитных ракетных комплексов.
7465 - танков и других боевых бронированных машин.
975 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
3802 - орудия полевой артиллерии и минометов.
7992 - единицы специальной военной автомобильной техники.