Игрушечным телескопом открыли гигантский объект около туманности Андромеды

Известно, что через пару миллиардов лет наша галактика столкнется с галактикой в Андромеде. Так может, они уже столкнулись? Фото: Shutterstock

Говорят, что в мире все открыто, и, если у вас только зоркие глаза, бинокль или телескопчик из канцтоваров, то ваш удел – рассматривать лунные кратеры. Врут! Только что пришло сообщение: ученым из Франции удалось открыть гигантский объект с помощью смехотворно маленького телескопа. Размер линзы – всего лишь 10 сантиметров. Причем открыли прямо у туманности Андромеды. Наверное, нет минуты, чтобы это место кто-нибудь да не фотографировал. А поди ж ты, просмотрели!

Речь идет о туманности, которая на нашем небе занимает размер в три лунных диска. То есть в реальности это сотни и тысячи световых лет. Туманность состоит из атомарного кислорода, и светится именно в линиях кислорода. Такие туманности в космосе существуют, но тут – огромная, на виду, и – не видели.

Как так? А терпение и труд все перетрут. Во-первых, снимали через специальный фильтр. Он пропускает только свечение атомарного кислорода. Такие фильтры, к слову, продают в магазинах для астрономов-любителей. Стоят они недешево, но и не сказать, что целое состояние (в районе 10 тысяч рублей). В общем, технология не уникальная. Во-вторых, снимали долго. Делали снимки по 10 минут, потом складывали, и в результате накопилось общей экспозиции почти 24 часа. Конечно, там всякие тусклые детали прорисовываются. И вот на этом-то финальном снимке, «неожиданно», как пишут авторы исследования, обнаружилась туманность, которая частично располагается возле галактики Андромеды, а частично заходит внутрь.

Что особенно интересно: через пару миллиардов лет наша Галактика столкнется с галактикой в Андромеде. Так может, уже столкнулись? Такая туманность вполне может простираться от нас до Андромеды. И нас уже соединяет мост. Кислородный мост!

Это не единственный случай, когда крошечными приборами открывают что-то значительное. Недавно любитель опубликовал свечение Меркурия в линии натрия. Меркурий погружен во внешнюю атмосферу Солнца, а оно, в свою очередь, испускает натрий. И вот такими же простыми способами удалось это заснять. А еще чуть раньше любитель же прорвался сквозь плотные, никогда не расходящиеся облака Венеры, и сфотографировал ее поверхность. Считается, что это невозможно, но он применил инфракрасные лучи.

Все это говорит нам о том, что разговоры, будто «все открыто» и «только с дорогими телескопами и в лучших лабораториях вы получите результат» - от лукавого. Это все говорят любители грантов. Те, кто ждут какого-то финансирования от спонсоров и правительств. А на самом деле эпоха простых открытий еще не закончилась.

Для начала просто найдите на небе туманность Андромеды и рассмотрите ее. Для этого вам нужен всего лишь бинокль. Отыщите созвездие Кассиопеи (в форме буквы W), и идите чуть вверх и в сторону от нее. И скоро наткнетесь на маленькое облачко. Это и есть туманность Андромеды, а на самом деле галактика намного больше нашей. В хорошую ночь вы увидите ее и простым глазом. Знайте – это самый далекий объект, который можно рассмотреть без телескопа. Два с половиной миллиона световых лет.