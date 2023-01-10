Тюмень и Тобольск за три дня: лучший маршрут для туристов по Сибири

Сибирь полна тайн, которые хочет разгадать любой человек, приезжающий в эти удивительные края. Кажется, что для посещения всех интересных мест, не хватит и нескольких месяцев. Однако для туристов есть маршрут по Тюмени и Тобольску, который занимает всего три дня - национальный туристический маршрут «В Сибирь по своей воле».

За три дня путешественники смогут познакомиться со всеми удивительными местами Тюменской области, побывать на том самом месте, где Ермак проложил для России мостик из Европы в Азию, увидеть малую родину Распутина. А еще посетить съемочную площадку фильма «Тобол».

Рассказываем, как добраться до региона, где купить билеты и провести несколько дней отпуска в самых интересных местах, расположенных на карте области.