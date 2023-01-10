Передают власть по наследству и «рисуют» результаты выборов: раскрыта подноготная политики в Прибалтике

Нынешний президент Латвии Эгилс Левитс в активной политике с 1993 года, когда был министром юстиции еще в первом независимом правительстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арест в Латвии шеф-редактора издания Sputnik-Литва Марата Касема по обвинениям в нарушении санкционного режима и шпионаже заставляет еще раз приглядеться, что за «демократии» установлены в странах Прибалтики, которые на Западе объявляют «образцовыми». Понять «тонкости» установившихся там режимов «КП» помог хорошо информированный журналист этого региона. С учетом «высоких стандартов свободы слова», существующих в Латвии, Эстонии и Литве, имени нашего собеседника, в целях его безопасности, назвать мы не можем.

Президент из… зоопарка

- Каков механизм имитации демократии, который позволяет, в частности Латвии, широко раздвинув грудь, заявлять: а у нас тут все свободы и такая сменяемость власти, что ого-го?

- Он незамысловат и включает два главных приемчика: первый - «люди - бараны, все равно проголосуют за тех, кого нужно», второй - «пририсуем, сколько надо». И 30 с лишним лет независимости Латвии тому прекрасная иллюстрация. Например, нынешний ее президент Эгилс Левитс в активной политике с 1993 года, когда был министром юстиции еще в первом независимом правительстве. Потом он, по его же признанию, полу-юрист, но без юридического образования, был судьей Европейского суда по правам человека, приезжал в Латвию и давал прямые указания, что надо делать министерству юстиции. Хотя, казалось бы, ты уже не латвийский чиновник. Левитс стал президентом 4 года назад, но недавно сказал: ой, не знаю, буду ли я баллотироваться на второй срок. Ведь в Латвии президента выбирает только парламент, а решает, за кого голосовать, даже не он.

- Говорят, иногда президента выбирали даже в зоопарке…

- Три латвийских олигарха - Андрис Шкеле, Айвар Лембергс (мэр Вентспилса) и Айнар Шлесерс действительно, прогуливаясь в зоопарке, решили поставить президентом Валдиса Затлерса. Сейм, который эти трое контролировали, проголосовал, как зайчики. И вот этот «президент из зоопарка» с 2007 по 2011 год был главой государства.

Непотопляемые

- Идут годы, а в политической обойме прибалтийских стран все одни и те же лица, только должности и партии меняют…

- Да, лица все давно знакомые. Например, Инара Мурниеце, была депутатом в трех созывах сейма, два раза спикером, сейчас будет министром обороны.

Другой долгожитель - дважды премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, в активной политике 20 лет. До этого был достаточно влиятельным бизнесменом, правда, с сомнительным капиталом. Постоянно в обойме, был министром экономики в 2003 году, два раза избирался в Европарламент. Но не рекордсмен. В сейме с 1993 года есть неизменный депутат Янис Урбанович, он вроде как за русских, но в последнее время осуждает Россию, Путина и СВО.

Mэр Вентспилса Айвар Лембергс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Еще из комсомольских лидеров, кажется?

- Да, он хоронил латвийский комсомол. Другой персонаж - Инеcе Вайдере, в КПСС вступила еще в 1977 году. За 30 лет независимости сменила 8 партий. Сейчас депутат Европарламента, до этого была председателем комиссии сейма Латвии по иностранным делам. И всегда колебалась вместе с линией партии. Сейчас она, конечно, осуждает СВО, американцы велели, но был период, когда она с российскими сенаторами целовалась в десны и говорила, как важно иметь хорошие отношения с Россией. Я уверен, завтра Россия победит, Вайдере первая будет поздравлять россиян с победой.

Особый экземпляр - Эдгар Ринкевич, несменяемый министр иностранных дел Латвии с 2011 года. После каминг-аута в 2012 году, когда «Риня» открыл, что он гомосексуалист, стал вообще непотопляемым. Едва окончив журфак и поработав чуть-чуть на латвийском радио, с 1995-го года он почти сразу назначен госсекретарем министерства обороны, это первый замминистра. Министры летели, как щепки, главным образом из-за коррупционных скандалов, а Ринкевич сидел на посту госсекретаря при всех. Для него с 2018 года американцы на всякий случай подготовили место заместителя генсека НАТО - за все прогибы, которые гей-министр делал в их пользу.

Есть когорта людей, которые просто, как камешки в мешке, меняют позицию, но остаются абсолютно несменяемыми. Иварс Годманис дважды был премьером, первый раз еще Латвийской СССР, возглавлял минфин, министерство внутренних дел. Сейчас – в руководстве компании «Латвийский газ», которое на треть принадлежит «Газпрому». Несмотря на все санкции и заклинания о «кровавой тирании Москвы», он продает, только в обход, якобы через израильтян и эстонцев, тот же российский газ втридорога. Кстати, его агентурная карточка ходит по латвийским газетам, где у него псевдоним – «Пугулис».

Инара Мурниеце, была депутатом в трех созывах сейма, два раза спикером, сейчас будет министром обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Мешки КГБ» и президент-«спящий» агент

- Много страстей было по поводу «мешков КГБ» - данных на агентуру чекистов, которые как бы и рассекретили, но признаться, что сотрудничал с комитетом, бывший агент мог только по собственному желанию.

- Так было до декабря 2018. Правду знают два человека – тот, кто был связан с комитетом, и хранитель архивов в российском Ульяновске. Потому что личные дела на агентуру были вывезены еще в 1987 году. В КГБ не дураки работали, почувствовали веяния. А оставшиеся в Риге карточки, бланки и обозвали «мешками КГБ». Годманис даже судился, и, конечно же, латвийский суд сказал, что он не сотрудничал с КГБ и он не «Пугулис». Но знающие люди рассказывали в прессе другое.

Интересная история связана с президентом Латвии. Эгилс Левитс в 16 лет уехал с семьей за границу в 1975 году, вроде как в Израиль, но оказался в ФРГ. И потом устроился работать в бундестаге консультантом. Так и работал там вплоть до крушения Советского Союза. Но один латвийский журналист выяснил, что личное дело на Левитса в Ульяновске с большой долей вероятности есть, он так называемый «спящий» агент. Президент очень боится этой темы, точно так же, как наш премьер Кариньш боится темы сотрудничества деда с нацистами в 1943-1944 годах. Естественно, он устроил целую кампанию травли этому бедному журналисту, который издал книгу «Самозванец». Дело в том, что Левитс вернулся в Латвию в 1991 году, изменив на два года свой возраст, паспортные данные, и очень испугался факта публикации копии анкеты, где в том числе есть виза сотрудника Комитета госбезопасности Латвийской ССР на выезд его семьи в Израиль.

Политические династии

В прибалтийских республиках есть политические династии, уже не только дети, а и внуки политиков становятся депутатами и министрами, - продолжает прибалтийский журналист. - Вилис Криштопанс был в 1998-1999-м премьером Латвии, сейчас избрался в сейм, как и его старший сын. И это там нормально.

В Литве еще более яркий пример. «Отец независимости» Витаутас Ландсбергис, тоже известный фигурант литовского варианта «мешков КГБ», решил продвинуть в лидеры страны своего внука - Габриэлюса. В 2014 году 32-летний внучок стал членом Европарламента, затем под него был расчищен пост главы партии «Союз Отечества - Литовские христианские демократы». С 2016 года он член сейма, а с конца 2020 еще и министр иностранных дел Литвы.

В Эстонии тоже есть своя «наследница» - нынешний премьер-министр Кая Каллас, дочь бывшего главы эстонского правительства Сийма Калласа. А чего стесняться, если в стране-патроне - США - это нормальная практика? Буш-старший, Буш-младший, Билл Клинтон президент и его жена Хиллари, чуть не ставшая президентом…

Нарисуем - будем жить…

- По поводу того, что если тупой народ проголосует не так, то мы пририсуем, сколько надо, есть ярчайший пример, - рассказывает наш собеседник. - По всем соцопросам в начале 2003 года 75-85% жителей Латвии было против вступления страны в ЕС. И – о чудо! – референдум в сентябре дает результат: свыше 60 % - за. Люди до сих пор говорят на базаре и в трамваях: «Ты голосовал за вступление в ЕС? - Нет. – И я нет. И он нет. И она нет»… Так откуда же большинство возникло?

Хрестоматийный случай с подтасовкой итогов голосования – это 2004 год, второй тур президентских выборов в Литве, в который вышел гражданин США Валдис Адамкус и считавшаяся «пророссийской» Казимира Прунскене. У Прунскене, согласно электронным данным голосования, появляется преимущество над Адамкусом. Система неожиданно «зависает» по техническим причинам. Через два часа, когда ее «починили», Адамкус уже впереди. Итог: у него 52%, у нее – 48. Просто пока Америка еще спала, Прунскене вышла вперед, а как только там проснулись, все встало на место…

КСТАТИ

В сети можно найти «колоду карт» прибалтийских политиков - по аналогии с той, что составляли американцы на разыскиваемых иракских лидеров при вторжении в Ирак. Называется она «КГБ - Красная гвардия Балтии» и показывает, как нынешние русофобские элиты прибалтов выросли из советской и коммунистической «шинели». Там есть и те персонажи, о которых рассказал наш собеседник. Если интересно, поинтересуйтесь, например, по этому адресу: