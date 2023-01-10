Куда пропал Стас Михайлов

Стас Михайлов на новогодние праздники спел во всех главных телевизионных концертах. Фото — телеканал «Россия»

53-летний Стас Михайлов сообщил, что стал меньше выступать. Об этом популярный музыкант уже говорил – в конце сентябре, но тогда были озвучены иные причины «простоя», нежели сейчас. Неужели Стас Михайлов уходит со сцены?

В новогодние праздники Стас Михайлов участвовал в «огоньках» и на Первом канале, и на «России», а также в других концертах. Пока телезрители 1 января смотрели по телевизору «Песню года» с его участием (запись декабря), сам Стас Михайлов пел в Дубае – в местном модном ресторане (кстати здесь же весной он отмечал 53-й день рождения). Из ближайших концертов у Михайлова в графике – 11 марта 2023 года выступление в Воронеже, которое неоднократно переносилось. Сначала концерт двигали на более поздние даты из-за пандемии. Осенью 2022 года Михайлов перенес и отменил сразу несколько концертов и объяснил это.

Стас Михайлов последние два года стал меньше выступать — отказался от больших гастрольных туров, в которые ездил долгие годы. Фото — телеканал «Россия».

26 сентября 2022 года Стас Михайлов сделал заявление в своих социальных сетях: «Мы все сейчас переживаем непростые времена! На концертах я всегда старался дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством, но сейчас другая реальность и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому, мы с командой приняли непростое, но верное решение – отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в городе Люберцы. Надеемся, вы отнесетесь с пониманием к данному решению. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов!»

Таким образом интенсивный гастрольный график Стаса Михайлова прервался из-за начала пандемии – еще в 2020-м году, продолжился перерыв из-за эпидемиологической ситуации в 2021 и начале 2022 года. Далее Стас Михайлов стал переносить концерты после начала СВО, артист считает неуместным веселиться в такие непростые времена. Кстати, у Стаса Михайлова на весну 2023 года был запланирован тур по городам Германии, Австрии и Чехии, который естественно отменился. Большие заграничные туры планируются более чем за год до мероприятия. Последний большой тур по регионам нашей страны у Михайлова прошел в 2019 году. Однако у артиста всегда остаются в запасе выступления на частных мероприятиях – они проходят «за закрытыми дверями» и дают возможность за час заработать сразу несколько миллионов рублей. Кроме того, артист выступает на благотворительных мероприятиях – осенью пел в Белгороде на благотворительном концерте для учителей.

Афиша концерта Михайлова — артист выступил 1 января в Дубае. Следующий концерт — 11 марта в Воронеже. Фото — социальные сети

Последние два года Стас Михайлов впервые за свою карьеру провел не в постоянных гастролях, а чаще рядом с семьей и в музыкальной студии. Благодаря временному «простою» артист смог вплотную заняться творчеством — записал и выпустил два музыкальных альбома. А также стал больше времени проводить с женой и детьми. Гастроли заставляли жить в изнуряющем графике. Однако на пенсию Стас Михайлов пока не собирается. Зрители продолжают наблюдать за кумиром в телевизионных концертах, а поклонники слушают старые и новые песни. В декабре Стас Михайлов выпустил альбом «Код да Винчи». В соцсетях много восторженных отзывов. «Супер альбом уже раз шесть прослушали!» «В праздники и старые, и новые песни Стаса ставили для души и танцев», «Очень душевная музыка!» Несколько лет назад публиковали истории о том, как женщины занимали деньги или даже брали кредитки, чтобы приехать на концерт Михайлова в ближайший город и купить хорошее место в зале. Скорее всего, когда после перерыва Стас Михайлов отправится в очередной тур, билеты будут разбирать моментально: поклонницы заждались.