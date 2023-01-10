АвтоВАЗ весной запустит производство LADA Vesta нового поколения

Лидером продаж 2022 года стала модель LADA Granta. Фото: пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ по итогам 2022 года стал лидером продаж в России. Дилеры автоконцерна с января по декабрь реализовали 188 645 новых автомобилей Lada. При этом доля компании на рынке выросла с 21% до рекордных 27,9%.

В планах на 2023 год – сделать не менее 400 тысяч машин, а также запустить весной производство модели LADA Vesta нового поколения. Об итогах 2023 года и перспективах на 2023-й на пресс-конференции 10 января рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Задачи на 2023 год – выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске. АвтоВАЗ приложит все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также продолжит развивать новые среднесрочные проекты – это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов», - отметил Максим Соколов.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании по выпуску новых моделей. В их числе - электрический e-Largus. Фото: пресс-служба АвтоВАЗа.

Минувший год стал для автоконцерна проверкой на прочность. Из-за разрыва логистических цепочек весной производство на АвтоВАЗе было остановлено. Замену недоступным импортным деталям пришлось срочно искать на отечественном рынке. Совместно с российскими поставщиками предприятие смогло заместить более 200 позиций компонентов и материалов. В итоге уже 8 июня конвейеры автоконцерна были вновь запущены. С конца августа комплекс АвтоВАЗа в Тольятти перешел на режим шестидневной рабочей недели. На предприятие были приняты около тысячи новых сотрудников. К концу года автогигант смог выйти на производственную мощность в 24 тысячи автомобилей в месяц.

Бестселлером по итогам 2022 года стала модель LADA Granta: дилеры продали 95 879 автомобилей. Granta заняла долю рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в 14,2 процента. Автомобилей LADA Niva было продано 38 780 штук, из них 20 683 – это Niva Travel, и еще 18 097 – Niva Legend. На долю внедорожников приходится 5,7 процента от общего объема продаж. LADA Vesta в 2022 году было реализовано 29 206 штук, LADA Largus - 17 711 штук.

В 2022 году АвтоВАЗ открыл 5 новых шоурумов, увеличив число дилерских центров LADA до 308. Кроме того, в минувшем году автоконцерн сохранил сотрудничество со всеми странами экспорта. На рынки 17 государств было поставлено 17 246 автомобилей.