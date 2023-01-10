Microsoft выпускает последнее обновление для Windows 7: как прекращение поддержки операционной системы скажется на пользователях

Microsoft взяла на себя обязательства по предоставлению 10-летней поддержки Windows 7, выпустив эту операционную систему 22 октября 2009 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для начала разберемся, какую именно поддержку приостанавливает Microsoft. Многие удивятся, узнав, что официальная поддержка Windows 7 со стороны американской корпорации прекратилась не 10 января 2023 года, а еще три года назад – в январе 2020-го.

- Microsoft взяла на себя обязательства по предоставлению 10-летней поддержки Windows 7, выпустив эту операционную систему 22 октября 2009 года, - гласило сообщение на сайте компании. - Этот 10-летний период закончен, и Майкрософт прекратила поддержку Windows 7, чтобы сконцентрировать усилия на поддержке более новых технологий. Корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует перейти на Windows 11, чтобы не оказаться в ситуации, когда обслуживание и поддержка недоступны.

Но большинство пользователей Windows 7 отсутствие поддержки просто не заметили. В течение трех последующих лет Microsoft продолжал выпускать так называемые «патчи» (заплатки), обеспечивающие безопасность и защиту данных своих клиентов, работающих на Window 7. Но не всех, а только тех, которые оплачивали расширенную поддержку своих систем. Как правило, это корпоративные пользователи. И вот именно эта поддержка прекратилась 10 января этого года.

- Думаю, что прекращение поддержки со стороны Microsoft не повлияет на работу большинства компьютеров рядовых пользователей, - рассказал KP.RU аналитик Mobile Research Константин Иванов. – Надо пояснить, что Windows 8 – это вообще не слишком удачная экспериментальная система, она стоит на очень небольшом количестве компьютеров. Windows 7 – это примерно 10% устройств, работающих на операционных системах Microsoft. В основном это обычные пользователи, но допускаю, что и какие-то организации до сих пор не отвязали свои системы от Windows 7. На этой операционке еще могут работать периферийные устройства, скажем, станки или банкоматы. Но они, скорее всего, имеют свои системы безопасности, и не критично зависят от патчей Microsoft.

Проблема сохранения безопасности данных на любых компьютерах, включая те, которые работают на устаревших версиях Windows, по словам эксперта, решается установкой сторонней антивирусной программы.

- Тот же Kaspersky еще обновляет свою защиту даже для Windows XP, - говорит Константин Иванов. – Что уж говорить про более позднюю Windows 7. Так что лет 10 пользоваться этой оперативной системой еще будет можно, ни о чем не беспокоясь.

Впрочем, со временем все больше приложений будут плохо работать на старых операционках, поэтому специалисты рекомендуют обновлять операционную систему до более свежих версий. И если Windows 11 предъявляет довольно высокие требования к начинке компьютере, то Windows 10 работает и на довольно старых устройствах. В свое время разработчики постарались адаптировать ее к минимальным системным требованиям.

Правда, легальное скачивание операционных систем Windows сейчас затруднено из-за геоблокировки пользователей из России на фоне санкций. Однако обойти ограничения можно, воспользовавшись VPN-сервисами. Есть также возможность приобретать программные продукты, которые поступают в Россию по схемам параллельного импорта.