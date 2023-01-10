«Никита Сергеевич, живите долго-долго»: поклонники желают выздоровления Михалкову

Сообщение о состоянии 77-летнего режиссера за полчаса собрало более 3000 комментариев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только (днем 10 января) появилась в Telegram-канале «Бесогон» долгожданная весточка от Никиты Михалкова о его самочувствии, как количество комментариев побило мыслимые и немыслимые рекорды. За полчаса – под три тысячи пожеланий здоровья Михалкову. «Никита Сергеевич, вам нужна помощь?», «Поправляйтесь, ждем вас с новыми выпусками!». «Молимся за Вас!». «Вы нам очень нужны». «Никита Сергеевич, дай Бог вам здоровья! Ах, Лемке, Лемке, ну если врешь - гляди!», - цитируют подписчики слова героя Никиты Михалкова из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

А сколько лайков вызвали простые слова Никиты Сергеевича, которые он опубликовал в своем Telegram-канале:

«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...

Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моём здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст Бог, из первых уст – в моём официальном телеграм-канале «Бесогон» (с голубой галочкой). Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение.

Искренне ваш, Никита Михалков».

Напомним, что 77-летнего режиссера госпитализировали 5 января в тяжелом состоянии. С пневмонией он попал в реанимацию 52-й больницы.

У режиссёра двустороняя нижнедолевая пневмония. Всё это на фоне хронической гипертонии и аритмии. КТ выявила ухудшение в левом лёгком.

Мы желаем режиссеру скорейшего выздоровления.