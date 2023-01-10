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10 января 2023 14:40

Вдова Пьера Нарцисса родит ребенка от умершего мужа: "Перед смертью он вымаливал у меня сына"

Вдова Пьера Нарцисса потратит полмиллиона на рождение ребенка от умершего певца
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Вдова Пьера Нарцисса родит ребенка от умершего мужа. Личный архив Валерии Калачевой.

Вдова Пьера Нарцисса родит ребенка от умершего мужа. Личный архив Валерии Калачевой.

Спустя полгода после смерти Пьера Нарцисса его вдова Валерия Калачева, которая воспитывает от "шоколадного зайца" 16-летнюю дочь Каролину-Кристель, решила родить еще одного ребенка. Причем, родного артисту по крови. Так, в качестве потенциального отца рассматривается внебрачный сын артиста, живущий в Африке, либо... он сам. И это не шутка.

Как и зачем это возможно, сайт KP.RU узнал из первых уст.

- Валерия, вы действительно будете рожать? От кого - от мужа или его внебрачного сына? - сходу спросили мы, дозвонившись вдове.

- Да, буду рожать. Конечно, я хочу ребёнка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки. Это, кстати, целая проблема.

А вот биоматериал Пьера находится в московской клинике, но его еще только предстоит проверить. Если анализы будут в порядке, я даже сомневаться не буду.

- Получается, Пьер Нарцисс еще при жизни сдал свой биоматериал?

- Да, конечно, мы оба сдали. А что такого, сейчас все это делают. Мы даже не о возрасте думали, который уходит. Просто у нас были особенные отношения, не похожие на других.

- А кто будет вынашивать ребенка?

- Я, конечно! Мне всего 35 лет, почему я не должна его вынашивать? Я вообще хочу двойняшек. Посмотрим, как повезет. У них в роду через поколение двойняшки, так что есть шансы. Но хочу уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит. Яйцеклетка будет оплодотворятся в пробирке, и потом уже мне подсадят эмбрион.

Валерия собирается посетить могилу мужа. Личный архив Валерии Калачевой.

Валерия собирается посетить могилу мужа. Личный архив Валерии Калачевой.

- Сколько все это стоит?

- Проплаты, и довольно существенные, уже были. Даже просто обследовать семя стоит приличных денег. Плюс я сдаю массу анализов, прохожу гормональную терапию. В общей сложности, получается около 500 тысяч рублей.

- А как будете содержать этого ребенка или даже двоих детей? Семья Пьера Нарцисса вам не помогает?

- Честно говоря, мама и сестра мужа после скандала на похоронах неожиданно включились и стали нам помогать. Суммы небольшие, присылают примерно по 10 тысяч рублей, зато регулярно, чему я очень рада. Я эти деньги не трогаю, распоряжается ими Каролина.

Сейчас я хочу съездить в Африку на место захоронения мужа - он мне снится, зовет меня. Он говорит: "Хватит воевать, не раздирайте вы меня пополам". Хочу добавить от себя и дочери на могилу какие-то архитектурные формы - позолоту, мрамор, там это любят. Ну а потом уже полным ходом буду заниматься зачатием.

- Родственники Пьера Нарцисса в курсе ваших планов на зачатие?

- Нет, это мое личное решение и моя личная жизнь. Зачем мне с ними советоваться? Да, их материальная помощь не поможет мне содержать ребенка. Но Господь даёт. Я знаю, что говорю, и ничего не боюсь. Я сейчас ращу Каролину и знаю, что какие-то двери постоянно открываются: выступления, съемки, концертные программы. Кроме того, мы сейчас запустили первый трек с альбома о Пьере Нарциссе, который я пишу. Он хорошо зашел, я получаю авторские перечисления. Да и просто гастроли никто не отменял. Например, на этот Новый год у нас с выступлениями было все шоколадно, получилось даже отложить деньги.

- А с чего вообще вам пришла в голову эта идея с рождением ребенка?

- Знаете, он всегда просил у меня родить еще одного ребенка, вымаливал мальчика. Но у нас не все было гладко, и я категорически отказывалась, говорила: "Никаких больше тебе детей". Я не думала, что он изменится, но это случилось. В последнее время я общалась совсем с другим человеком: он словил бумеранг, сделал выводы, изменился. И когда его вдруг не стало, я получила настоящий удар. И тогда вспомнила, как он всё время со слезами просил меня родить. А теперь я возьму и сделаю это в его честь. И я знаю, что он точно это увидит.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИПьер Нарцисс: досье kp.ru