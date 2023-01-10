Киев собирался бить по югу РФ: Как спецоперация предотвратила нападение Украины на российские регионы

Одно из направлений - это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, они хотят или хотели захватить эти территории Фото: REUTERS

В планах командования Украины были удары не только по Донбассу, но и по регионам России. В частности, по Ростову-на-Дону и Таганрогу. Об этом свидетельствуют украинские карты, которые обнаружили российские военные на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой. Командир одного из подразделений с позывным «Саныч» показал эти карты корреспонденту РИА Новости. На них - стрелки, заштрихованные площади и другие отметки, которыми обозначены планы ВСУ.

- Вот Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, - цитирует РИА-Новости командира. - Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. Поэтому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений - это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, они хотят или хотели захватить эти территории.

Карты были обнаружены при обыске помещений, в которых располагались командные пункты ВСУ. Их уже изучили спецслужбы и пришли к выводу, что отметки были нанесены не позже июля прошлого года.

Среди украинских нацистов давно популярны идеи о том, что Ростовская область, Кубань, Ставропольский край должны принадлежать Украине. Получается, эти идеи уже превратились в конкретные планы?

- Если бы в феврале мы дали слабину, то могли столкнуться и с прямой военной агрессией в ном числе и в Ростовской области, - считает военный эксперт, историк Юрий Кнутов. – Юг России - давняя мечта украинских нацистов, в том числе и во властных структурах. Насколько можно судить, основной план состоял в том, чтобы сменить власть в России, ослабить нас и разобрать на куски. На карте Буданова (начальник Главного управления разведки Украины) России отводится совсем небольшая территория. Это, конечно, только планы. Но если бы в феврале-марте, атакуя Донбасс, они бы добились успеха, наверняка двинули бы и на Ростовскую область с Таганрогом. Начало спецоперации нарушило и эти планы.