Дефицит бюджета составил 3,3 трлн. рублей: правительство подвело финансовые итоги

От министров премьер потребовал «четкой исполнительской дисциплины» при реализации государственных программ и других мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие страны. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн. рублей или 2,3% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства во вторник, где подводились итоги исполнения бюджета за прошлый год.

Несмотря на возникший в казне дефицит, план по доходам бюджета в прошлом году оказался перевыполнен.

- Общий объем доходов составил почти 28 трлн. рублей, что на 2,8 трлн. рублей выше, чем планировали, - рассказал Силуанов.

Увеличить поступление денег в казну удалось за счет нефтегазовых доходов (цены на энергоносители в прошлом году выросли). По словам Силуанова, ненефтегазовые доходы в прошлом году тоже подросли (в том числе за счет роста НДС).

- В результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года, - пояснил глава Минфина.

- Решение масштабных задач потребовало серьезных расходов бюджета - свыше 31 триллиона рублей. Вместе с тем, все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям, - отметил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, правительству еще предстоит подвести итоги по отраслевым направлениям. Это будет сделано в первом квартале.

- Но в целом показатели неплохие, - заметил Мишустин.

От министров премьер потребовал «четкой исполнительской дисциплины» при реализации государственных программ и других мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие страны.

- Дефицит бюджета в 3,3 трлн. - это абсолютно планируемый дефицит, никакой беды в этом нет. Более того, в 2023-2025 годах бюджет тоже будет дефицитным - примерно в размере 2% ВВП (это около 3 трлн. рублей). Это связано с недобором доходов в экономике. Ничего страшного в этом нет, сейчас форс мажорная ситуация. Мы выстраиваем нашу экономику, уходим от сырьевой модели к предложениям товаров с высокой добавленной стоимостью, - пояснил в эфире радио «КП» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Все страны, когда происходит такая трансформация экономики, проходят процесс дефицита бюджета. Кстати, США, Великобритания находятся уже лет 8 в хроническом дефиците бюджета. При этом никаких проблем с образованием, доходами населения, доступа к медицине и науке там нет.

По словам Георгия Остапковича, дефицит российского бюджета в ближайшие годы может быть спокойно покрыт за счет средств Фонда национального благосостояния.

- Тем более мы можем заимствовать на внутреннем рынке, Минфин выпускает облигации. Потому, конечно, дефицит бюджета будет погашен. Но долго такую ситуацию поддерживать нельзя, нужно поднимать экономику, чтобы они приносила прибыль, чтобы увеличивалась налогооблагаемая база, чтобы люди получали более высокую зарплату и тогда дефицит бюджета удастся ликвидировать, - заметил Георгий Остапкович.