Открыта граница с Китаем. Геннадий Онищенко о том, не приедет ли в Россию новый ковид

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, пришла информация, что пассажирские автобусы уже пересекли границу России и Китая на КПП «Краскино» в Приморье - впервые с февраля 2020-го. Два туда, два обратно. И еще вот с той стороны прибыл большегруз - также первый после снятия ограничений. А ведь в Китае не так давно была вспышка ковида… А у нас очень многие ограничения сняты и масочного режима нет… чего теперь ждать, чего бояться?

- Начнем с того, что мы не о вспышке говорим, а о продолжающейся четвертый год пандемии. Это очень важное обстоятельство, так?

- Так.

- Второе общее замечание. Китайские ученые, профессионалы, эпидемиологи, ещё 4 января (этого года) отчитывались перед технической консультативной группой по эволюции вируса. (Она была создана в тот период, в начале 2020-го, когда закрывались все границы.)

- А что за группа такая?

- В неё входят все ведущие эксперты мира, которые занимаются этой проблемой.

И наши китайские коллеги очень подробно отчитывались, что происходит у них в стране.

- И что же?

- Прежде всего, акцент делался на профессиональных вопросах. И китайские ученые представили убедительные данные о том, что на территории КНР сегодня циркулируют вирусы омикрона BF.7 и BA.5 2 - в 97,5% случаев.

А вот ХВВ.1.5., который сегодня всех волнует, который очень контагиозен и потому мощно распространяется на северо-востоке США, - его в Китае нет.

- Тогда - как же нам быть?

- Безусловно, мы должны контролировать прибывающих граждан Китая - к нам же, как вы понимаете, приедут не только два автобуса и большегруз. Ожидаются десятки, а то и сотни тысяч человек.

Потому что приграничная торговля с Китаем в доковидные времена у нас была суперинтенсивная - на всей линии соприкосновения: как вдоль Амура, начиная от Амурской области и заканчивая Приморьем, так и на сухопутной границе в районе Забайкалья.

Я думаю, наши приграничные органы будут продолжать ту работу, которая проводилась с началом пандемии. То есть, прежде всего это - температурный режим и так далее.

Но, по большому счету, открытие границы с Китаем нам не грозит какими-то осложнениями, связанными с заболеваем ковидом.

И, вообще, у нас с Китаем сегодня - одинаковый вирусный пейзаж.

Вот если зайдет ХВВ.1.5. - то не из Китая, а откуда-нибудь из Европы.

Кстати, вот сейчас наши туристы возвращаются из Турции, Эмиратов, где они контактировали очень плотно с отдыхающими из Европы.

И - опасность заражения вот этим ХВВ.1.5. резко возрастает, потому что этот штамм коронавируса наиболее контагиозен.

- То есть, заразен.

- Да. Вот об этом сейчас надо больше думать, а не о Китае и потоках его жителей - вот, дескать, они нам сейчас дестабилизируют устоявшуюся эпидемическую ситуацию.

- То есть, именно те туристы, которые в тёплых странах контактировали с европейцами, должны быть взяты под жёсткий санитарный контроль - и на границе, и во время переездов по России, и - по месту жительства.

- Разумеется.

Ухо в любом случае надо держать остро.

- Понял. Спасибо.