Объявившая о разводе певица Слава улетела с мужем на Мальдивы

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В декабре певица Слава (Анастасия Сланевская) неожиданно объявила о расставании с мужем после 20 лет отношений. О причинах развода 42-летняя артистка не сообщила, но дала понять, что очень обижена на супруга. В ответ муж звезды, 70-летний бизнесмен Анатолий Данилицкий, заявил в соцсетях: он по-прежнему любит Славу и надеется вернуть ее. Похоже, паре все-таки удалось помириться. После Нового года Слава и Данилицкий вместе с 11-летней дочкой Антониной улетели отдыхать на Мальдивы.

Компанию супругам составила сестра Славы Елена и ее сын Елисей. Певица активно делится в соцсетях видео с отдыха, но при этом снимает в основном дочку и сестру. Впрочем, Анатолий Данилицкий в ее роликах тоже присутствует. Артистка показала, как она обедает на пляже вместе с мужем и дочкой, как катается с ним на катере и любуется мальдивскими красотами.

Певица отдыхает на Мальдивах с мужем Анатолием Данилицким. Фото: кадр видео.

В очередном видео с отдыха Слава сообщила, что не живет с Анатолием в одном домике, его «отселили за плохое поведение». По игривому настроению певицы поклонники поняли, что пара помирилась и расставаться передумала. Но до конца любимого Анастасия пока не простила.

На отдыхе Слава наслаждается голубым океаном, ярким солнцем, белоснежными пляжами и… алкоголем. Почти во всех роликах артистка держит в руках бокал – то с розовым вином, то с шампанским, то с коктейлями. Слава сообщила, что решила устроить дегустацию и попробовать все алкогольные коктейли, которые подают в пляжном ресторане. «Нам не спится, как бы не спиться!», - пошутила звезда, прихлебывая очередной горячительный напиток. Однако уже через пару дней артистка призналась, что устала выпивать и решила лучше походить на массаж.

Слава наслаждается морем и солнцем. Фото: кадр видео.

С бывшим генеральным директором Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким Слава познакомилась еще на заре своей карьеры в шоу-бизнесе. Бизнесмен был на 28 лет старше Славы, и к тому же женат, но певицу этот факт не волновал. Ради Славы Данилицкий расстался с женой и переехал к молодой избраннице. Он как родную принял дочку Славы от первого брака Александру.

В декабре 2011 года у гражданских супругов родилась общая дочь Антонина. Когда Слава была беременна, Данилицкий предложил ей оформить отношения, но до загса они в итоге так и не дошли.

Артистка с дочкой Антониной живет в одной вилле, а муж звезды - в другой. кадр видео.

Недавно стало известно, что супруги уже год живут раздельно, в разных квартирах. А в декабре Слава заявила, что ушла от Данилицкого. Артистка сообщила, что проблемы в их браке копились уже несколько лет, и сейчас она решила поставить точку в этих отношениях.

«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», - обратилась Слава к своим поклонникам.