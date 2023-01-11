Анекдоты: Колобок решил уехать в Израиль - вспомнил, что по бабушке он маца

Объявление:

«В ЖЭК-7 требуется сантехник, у которого руки растут хотя бы из коленок».

* * *

В ожидании гостей Рабинович предупреждает жену:

- Праздничный сервиз можешь поставить на стол, а серебряные ложечки не подавай.

- Яша, неужели ты думаешь, что гости могут их украсть?

- Нет, Сара, я таки думаю, что их могут узнать.

* * *

В баре звонит телефон. Перед тем как снять трубку, бармен оглядывает зал и спрашивает:

- Ну и кого из вас сегодня нет у нас?

* * *

А будешь вести себя плохо, в следующей жизни родишься с аллергией на виски.

* * *

- Мой муж недавно сел за рояль.

- И заиграл на нем?

- Нет, мой муж его украл...

* * *

В любой непонятной ситуации читай русскую классику, там всё у всех намного хуже.

* * *

Отец спрашивает маленького сына:

- Ты почему такой грустный?

- У меня только что был неприятный разговор с твоей женой.

* * *

Залетает в банк мужик в маске, выхватывает пистолет и кричит:

- Всем лежать! Это открытое насильственное вооруженное организованное безвозмездное обращение вашего имущества в мою пользу в корыстных целях!

Пока он это выговаривал, залетает охрана, вяжет мужика...

Один охранник другому говорит:

- Опять эти преподы с юрфака без зарплаты сидят!..

* * *

Жители очень глухого села привозят на холодильник магнитики с видами райцентра.

* * *

У Сталина было два двойника, три тройника и один удлинитель.