Анекдоты: Колобок решил уехать в Израиль - вспомнил, что по бабушке он маца

Объявление:
«В ЖЭК-7 требуется сантехник, у которого руки растут хотя бы из коленок».
* * *
В ожидании гостей Рабинович предупреждает жену:
- Праздничный сервиз можешь поставить на стол, а серебряные ложечки не подавай.
- Яша, неужели ты думаешь, что гости могут их украсть?
- Нет, Сара, я таки думаю, что их могут узнать.
* * *
В баре звонит телефон. Перед тем как снять трубку, бармен оглядывает зал и спрашивает:
- Ну и кого из вас сегодня нет у нас?
* * *
А будешь вести себя плохо, в следующей жизни родишься с аллергией на виски.
* * *
- Мой муж недавно сел за рояль.
- И заиграл на нем?
- Нет, мой муж его украл...
* * *
В любой непонятной ситуации читай русскую классику, там всё у всех намного хуже.
* * *
Отец спрашивает маленького сына:
- Ты почему такой грустный?
- У меня только что был неприятный разговор с твоей женой.
* * *
Залетает в банк мужик в маске, выхватывает пистолет и кричит:
- Всем лежать! Это открытое насильственное вооруженное организованное безвозмездное обращение вашего имущества в мою пользу в корыстных целях!
Пока он это выговаривал, залетает охрана, вяжет мужика...
Один охранник другому говорит:
- Опять эти преподы с юрфака без зарплаты сидят!..
* * *
Жители очень глухого села привозят на холодильник магнитики с видами райцентра.
* * *
У Сталина было два двойника, три тройника и один удлинитель.