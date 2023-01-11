Со всеми говорит на одном языке - простом и человеческом: Андрею Малахову исполнился 51 год

Малахову всегда интересно, что говорят его герои. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оглянитесь! Просто сделайте паузу и обернитесь назад. Видите? Да! Почти всю нашу сознательную жизнь на экранах Андрей Малахов! Это он рассказывал утренние новости на Первом, это он устраивал скандальную «Большую стирку», это он сделал именем нарицательным название программы «Пусть говорят», это его трансфер на канал «Россия» обсуждали, почти как переход Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». Это он с ходу запускал и делал популярными шоу «Привет, Андрей» и «Песни от всей души», это он дал новую жизнь «Прямому эфиру», вел «Танцы со звездами» и прочее, прочее, прочее…

Андрей Малахов, как ни крути, главный телеведущий за последние тридцать лет. И это не в укор его конкурентам, наоборот. Он держится на плаву, в лидерах, несмотря на то что в соперниках у него были и Иван Ургант, и Дмитрий Нагиев, и Борис Корчевников, и ныне признанный иноагентом Максим Галкин… А все равно Малахова смотрят, его обсуждают.

Говорить с Андреем непросто. Всегда кажется, что он хочет быстро наговорить что-то со своей фирменной скоростью и куда-нибудь убежать. Ему не сидится на месте, ему постоянно нужно действовать. Он торопится, он спешит, он полон идей и энергии.

Но не в этом секрет успеха. Старожилы помнят, каким он был в «Большой стирке». Наглый молодой человек, легко затыкающий говоривших лишнее, знающий ответ на все и умеющий прямо задать самый некорректный вопрос.

А потом были «Пусть говорят» и «Прямой эфир», и повзрослевший Малахов виртуозно обрывает слишком говорливых спикеров, блестяще разыгрывает партию, в которой участники рассказывают свою историю. Но самое главное, Малахову теперь точно не все равно. Во всяком случае, так кажется. Он может даже прослезиться, он явно готов помочь. И эта вот искренность (не так важно, настоящая она или актерская) - главный козырь телеведущего.

Андрей Малахов давно уже герой светской хроники. Конечно, интересно читать и про его личную жизнь, и про его диеты, про прически. Иногда казалось, что ведущий с головой окунулся в этот мир «высшего общества», но он каждый раз выныривает или в родных Апатитах, или с новым шоу для обычных людей.

Да, большая часть его аудитории довольно взрослые люди. Но за минувшие тридцать лет повзрослело до пенсионного возраста множество телезрителей. И со всеми у Андрея получается говорить на одном языке. Простом и человеческом.

Андрей, с днем рождения!Мы не переключаемся!