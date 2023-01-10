Герой спецоперации «Z» рядовой Башаров прикрыл своих и уничтожил группу националистов

Рядовой Ринат Башаров и Сержант Иван Анисимов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Помилуй Бог, мы русские! Разобьем врага! И победа над ним, и победа над коварством будет победа!» - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А перед штурмом предместья Варшавы — Праги учил воинов: «Охотники (добровольцы — ред.) со своими начальниками станут впереди команды. Когда пойдем, воинам идти в тишине, не говорить ни слова, не стрелять. Подошли ко рву, — ни секунды не медля, бросай в него фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестницы. Коротка лестница? штык в вал, — лезь по нем, другой, третий. Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, а живым — слава! слава! слава!»

ОТБИЛ АТАКУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Иван Анисимов

«Командир отделения сержант Иван Анисимов, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по обороне района от вооруженных формирований украинских националистов. Противник предпринял попытку прорыва оборонительных рубежей и атаковал позиции российских военнослужащих. В ходе ведения оборонительного боя, при плотном огне артиллерии и танков противника по взводному опорному пункту российских войск, Иван, действуя в составе расчета боевой машины пехоты, наносил огневое поражение националистам. В бою, действуя решительно и отважно, сержант Иван Анисимов прицельным огнем уничтожил вражеское транспортное средство повышенной проходимости иностранного производства, а также большое количество живой силы противника. Противник, получив решительный отпор и понеся потери, отступил.

ЛИШИЛ ДИВЕРСАНТОВ ИНИЦИАТИВЫ

Рядовой Ринат Башаров

«Рядовой Ринат Башаров, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачи по обеспечению безопасного прохода колонны специальной и военной техники российских подразделений. Продвигаясь по прилегающей к маршруту лесополосе, Ринат обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов, вооруженную стрелковым оружием. Оценив ситуацию, доложив основным силам колонны о готовящейся засаде, Ринат, используя эффект неожиданности, одним из первых атаковал украинских боевиков. Внезапно атаковав противника, группа российских военнослужащих сковала его действия. В ходе боя, умело применяя штатное вооружение, Ринат Башаров прицельным огнем уничтожил двух вооруженных радикалов. По итогам боя националисты, понеся потери, покинули занимаемые позиции и отступили. Смелые и решительные действия рядового Рината Башарова обеспечили перемещение колонны спецтехники в заданный район без потерь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны России стартовала VIII информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!».

До 1 марта в городах и крупных населенных пунктах пройдут военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений. Также будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, в которых каждый желающий сможет пройти тестирование и написать заявление для заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Для учащихся и студентов образовательных учреждений будут проводиться иллюстрированные выставки и уроки мужества. В ходе тематических встреч учащимся выпускных классов расскажут о Вооруженных Силах РФ, преимуществах обучения в военных вузах, порядке и правилах поступления в них, а также об особенностях службы по контракту.

Акция в том числе направлена на информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных учреждений, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны России, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны.