"Кошкин дом" и история старика Хоттабыча. Известные россияне рассказали, какие персонажи из их детства могли бы понравиться современным ребятам

- Ёжик? - Нет, блин, лошадка! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- История бременских музыкантов - про любовь, дружбу, помощь. Уверен, все это будет интересно и сейчас. Но создателям любой истории надо действовать смело! Это не должно быть продолжение или повторение старого сюжета. Нужно создавать что-то новое, но со знакомыми персонажами.

Юрий Куклачев, дрессировщик кошек, народный артист СССР:

- Вот взять историю - «Кошкин дом». Сначала кошка позвала чужих в гости, после пожара они все от нее отвернулись, а помогли в конце свои. Прямо про наши дни. И не только детям познавательно будет, но и олигархам. А еще есть Кот в сапогах. Все эти персонажи не только интересны, они могут научить важным вещам.

Тамара Гвердцители, народная артистка России:

- Я в детстве любила историю Гайдара о Тимуре и его команде. Мне кажется, сейчас этот персонаж снова понравится детям. Ведь он про волонтерство, помощь ближним, детскую дружбу. Современным ребятам все это тоже близко. Только нужен талант, который бы смог продолжить эту историю.

Андрей Борисенко, космонавт, Герой России:

- У меня, наверное, уже профдеформация началась. Я бы дал шанс персонажам фильма про космос «Москва - Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». А еще детям бы зашел герой романа «Два капитана» Саша Григорьев. Я уверен, что подвиги и открытия интересуют детей во все времена.

Елена Проклова, актриса, телеведущая:

- Мне кажется, не стоит цепляться за старое, надо создавать новых персонажей. Детям, конечно, можно рассказать, что нам нравилось в нашем детстве, но это необязательно должно их интересовать. Хотя история старика Хоттабыча, точнее, мальчика Вольки, актуальна до сих пор - здравый смысл и знания лучше веры в чудеса.

Вадим Панов, писатель-фантаст:

- В те времена персонажей тщательно продумывали и авторы, и художники. Тот же Чебурашка - это в первую очередь заслуга художника, потому что в книге образ прописан неясно. Незнайка может понравиться, «Витька в тридевятом царстве». Главное - как возродить. Ведь можно «схватить бренд» и сделать ерунду, а можно работать бережно и любя, чтобы сами дети тащили родителей в кино.

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