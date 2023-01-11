Григорий Лепс заработал 19 миллионов за год на солнцезащитных очках

Прошлый год для Григория Лепса выдался насыщенным: все обсуждали его развод и возможные новые романы, резкое похудение, драку с посетителем в питерском баре... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлый год для Григория Лепса выдался насыщенным: все обсуждали его развод и возможные новые романы, резкое похудение, драку с посетителем в питерском баре... При этом в поредевшем шоу-бизнесе певцу удалось укрепить собственные позиции: на сборных концертах он - звезда №1, а стоимость билета на закрытые вечеринки с Лепсом доходит до 150-180 тысяч рублей.

Кроме того, исполнитель владеет массой разнообразных бизнесов: продюсерским центром, рестораном, доставкой готовых блюд; выпускает именную водку, торгует соленьями, закусками и фермерскими продуктами. Часть своего бизнес-ожерелья в прошлом году Лепс растерял: так, ювелирный дом при разводе пришлось подарить жене, а любимую оптику, продукцию которой певец носил сам, - и вовсе закрыть.

Дело в том, что солнцезащитные очки, которые Григорий Лепс запустил в 2014 году, производились на итальянской фабрике. Линзы высокой точности от мирового бренда, оправа с позолотой - на своих изделиях артист не экономил. Вот и ценник за единицу такого товара порой превышал полмиллиона (!) рублей: позволить себе очки от Лепса могли лишь самые состоятельные клиенты. В итоге, в конце 2022 года артист повесил замок на свой магазин оптики в самом центре Москвы.

Писали, что "Лепс-оптика" оказалась на грани банкротства. Однако, по данным KP.RU певцу удалось свернуть бизнес вовремя, предотвратив крупные убытки. Так, в начале января компания опубликовала бухгалтерскую отчетность за 2022 год, согласно которой выручка с нуля выросла до 19 млн, при этом чистая прибыль составила 9,4 млн рублей.

Между тем, всевозможными бизнес-проектами Григорий Лепс, скорее, развлекается, чем зарабатывает деньги. Наибольший доход ему стабильно приносят корпоративы. По данным KP.RU, на сегодняшний день Лепс - самый дорогой отечественный исполнитель: его гонорар за выступление на частной вечеринке составляет 120 тысяч евро или 8 млн 950 тысяч рублей. Для сравнения: Филипп Киркоров на таких же мероприятиях зарабатывает 90 тысяч евро или 6 млн 700 тысяч рублей.