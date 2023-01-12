Инфляция замедлится, зарплаты богатых упадут, уехавшие вернутся из-за границы: Что будет с экономикой в России в 2023 году

По козням коллективного Запада ударим экономическими чудесами коллективного Деда Мороза! Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

Поразмышлять на эту тему мы попросили известных российских экономистов.

Наши эксперты: Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук

Александр Сафонов.

Денис Ракша, экономист, бизнес-тренер

Денис Ракша.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики

Георгий Остапкович.

1. Что, помимо специальной военной операции на Украине, можно назвать главным событием для страны?

Георгий Остапкович:

- Безусловный позитив - это то, как Россия противостояла жесткому санкционному давлению. В апреле Минэкономразвития представило годовой прогноз о том, что наша экономика рухнет на 8 - 10%, а то и на 12%. Но видите, этого не произошло, падение по итогам года - всего около 3%. Российская экономика показала устойчивость - это хорошо.

Александр Сафонов:

- Сократились объемы потребления наших природных ресурсов. Надо было найти, как возместить потери бюджета из-за сокращения поставок углеводородов за рубеж и потребителям внутри страны. Кроме того, из-за санкций уменьшился поток импорта в страну, и нам пришлось налаживать собственное производство многих товаров и компонентов.

2. С какими проблемами столкнемся в 2023 году?

Георгий Остапкович:

- Во-первых, это инфляция. По прогнозам Центробанка, она составит 5 - 7%. Но сейчас доллар начал резко укрепляться, возможно, курс дойдет и до 80 рублей. Если учесть, что укрепление доллара на каждые 10 рублей добавляет примерно один процент к инфляции, то к тем 7%, которые прогнозирует Центробанк, нужно добавить еще 2% - думаю, это будет близко к реальному значению.

Другая проблема - у нас сократилась численность занятого населения. Молодежь уезжает или уходит на СВО, а поколение 20 - 30-летних - это люди, работающие наиболее производительно.

Александр Сафонов:

- Главная проблема - это низкие темпы экономического роста. Для оптимального развития экономики этот показатель должен быть не менее 5 - 6% в год. К сожалению, в наступившем году нам предстоит лишь попытаться восстановить тот объем, который был у нас в 2019-м. Думаю, экономический рост в 2023 году будет на уровне 2% годовых.

Денис Ракша:

- Сложности вызовет управление бюджетом. Доходы падают, расходы растут, все это достаточно тяжело прогнозируется в период СВО. Но такого, чтобы все средства уходили на военно-примышленный комплекс, думаю, не будет. Тем более что в конце 2022 года Владимир Путин заявил, что мы не будем заниматься милитаризацией экономики. То есть будем обеспечивать оборонную промышленность, но не откажемся от рыночных принципов в экономике.

Считаю, что инфляция удержится в рамках 5 - 7% (в 2022 году она составила примерно 12%. - Ред.). А курс доллара Центробанк не выпустит за пределы 85 - 90 рублей.

В 2023 году вряд ли стоит ожидать внеочередных индексаций пенсий и соцвыплат, как было в июне 2022-го.

Думаю, это может произойти в 2024 году либо к концу 2023-го.

3. Каких позитивных событий ожидать в ближайшие месяцы?

Александр Сафонов:

- Надеюсь, что стабилизируется рынок труда, это одно из условий экономического роста. Для привлечения работников в экономику придется повышать зарплату. Это можно будет сделать в том числе за счет сокращения сверхвысоких зарплат топ-менеджеров. В результате снизится дисбаланс, когда одни получают значительно ниже среднестатистической зарплаты, а другие - значительно выше. Топ-менеджеры все равно будут получать много, но не так много, как привыкли.

Денис Ракша:

- Надеюсь, что в этом году закончится специальная военная операция. Украина не в состоянии долго переживать ситуацию с полностью разрушенной экономикой, а западные страны не готовы бесконечно финансировать ее в больших объемах. Скорее всего, все закончится мирными переговорами. Это откроет нашей экономике возможности для более активной работы с зарубежными странами. Ожидаю возвращения россиян, уехавших в прошлом году в другие страны. Для экономики это очень важно, поскольку это не просто рабочие руки, а квалифицированные рабочие руки.

4. Для каких профессий год станет удачным?

Александр Сафонов:

- Востребованными будут представители индустриальных профессий. В 2023 году увеличится гособоронзаказ, будет рост и в других отраслях - значит, потребуются дополнительные работники. В первую очередь это инженеры и квалифицированные рабочие. Помимо индустриальных будут востребованы работники здравоохранения и образования, домашний персонал (няни, сиделки, помощницы по хозяйству), а также курьеры.

А вот для кого наступивший год не сулит особой радости - это для специалистов в области туризма и отдыха. Люди будут экономить на отдыхе.

Денис Ракша:

- Будут востребованы инженеры и высококвалифицированные рабочие. Нам придется развивать, а иногда и создавать заново целые отрасли. Это, в частности, автомобилестроение, а внутри него - двигателестроение, создание автомобильной электроники.

5. Во что посоветуете вкладывать рубли?

Георгий Остапкович:

- Если вы не профессиональный инвестор, то лучше на фондовый рынок не ходить, а заниматься обычными банковскими вкладами. Можно попробовать до 10% сбережений направить в золото.

Александр Сафонов:

- В себя! В свои знания, умения и квалификацию, это даст возможность чувствовать себя уверенно на рынке труда.

СКАЗАНО!

«Российская экономика - это открытие года!»

Денис РАКША:

- Наша экономика продемонстрировала в 2022 году устойчивость и высокий запас прочности, а мы даже не подозревали о таком ее свойстве. Привыкли считать, что она очень зависит от мировой экономики. Но оказалась, что это мировой экономике гораздо труднее обойтись без России, нежели наоборот. Да, не всегда все гладко, у нас встали автомобильные заводы, которые также были ориентированы на внутренний рынок, но это не привело к катастрофе. Частично мы восполнили дефицит за счет китайского автопрома, частично - за счет собственных «Лад» и «Газелей».

Первые признаки устойчивости можно было увидеть еще во время ковида, но никто тогда этого толком не оценил. Для меня российская экономика стала «Открытием года».