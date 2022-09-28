Кто заинтересован в обострении конфликтов в странах у границ России: Политолог дал однозначный ответ

Пока мы пытаемся в новых для себя условиях выстраивать отношения с миром, вокруг полыхает Фото: EAST NEWS

Что-то странное происходит вокруг России. Пока мы пытаемся в новых для себя условиях выстраивать отношения с миром, вокруг полыхает:

- 13 сентября. Начинается стрельба на границе Азербайджана и Армении. Почти 200 погибших с обеих сторон, раненых еще больше. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

- 14 сентября. Столкновения на таджикско-киргизском рубеже. Все начинается с обстрелов одного погранпоста, но за два дня боевые действия разворачиваются уже на всей границе. Тут тоже сотня погибших и раненые с обеих сторон.

И все это было буквально накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества, встречи лидеров «половины мира» (страны ШОС объединяют почти 50% населения земли), которые готовы строить нормальные отношения с Россией.

Совпадение? И где тогда бахнет в следующий раз? С этими вопросами мы отправились к директору Института политических исследований Сергею Маркову.

Сергей Марков. Фото: Иван ВИСЛОВ

Слишком много совпадений

- Пограничные конфликты именно сейчас - это случайность?

- Ну давайте искать совпадения. Главные страны в ШОС - Россия и Китай. И Россия, и Китай рассматриваются американцами как главные враги. Киргизия и Таджикистан - тоже члены ШОС. Добавим туда Армению и Азербайджан - они партнеры ШОС (то есть тоже участвуют). Но и они начинают бои. Вы верите, что может быть три таких серьезных совпадения в одно и то же время?

- Кто это все организовал? Американцы?

- Это главная версия. Но есть нюанс: их следов почти не видно. От Таджикистана и Киргизии недалеко Афганистан, но американцев оттуда давно выбили. Может, конечно, какая-то агентура там и ползает по киргизским и таджикским кишлакам и поджигает заводы и посевы, но за руку диверсанты не пойманы.

Четкие американские следы есть только в одном - они подталкивают руководство Армении: «Давай к нам, Россия тебе не поможет, а мы - за тебя». Вот Нэнси Пелоси прилетела туда. Кстати, самый высокопоставленный американский чиновник за всю историю.

- Так поджигали они эти конфликты или нет?

- Есть противоречие: с одной стороны, поджигателей пока не поймали, нет ничего, кроме их связи с Николом Пашиняном. С другой - мы не можем поверить, что все это случайно. Я считаю, что американцы - должна быть версией номер один. Они главные интересанты этого процесса.

Карта столкновений Армении и Азербайджана. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Кто следующий?

- Где еще может полыхнуть?

- Я выделяю несколько точек:

1. Молдова и Приднестровье

Там, с одной стороны, могут войти украинские вооруженные силы (тем более что у них удачно получилось в Харьковской области и теперь они чувствуют силы и наглость ударить по Приднестровью). С другой - могут войти совместные молдавские и румынские войска. Большинство в правительстве Молдовы - граждане Румынии. Румыния спит и видит аннексию Молдовы и всей Бессарабии. А участие в боевых действиях в Приднестровье - отличный предлог сделать это.

Там же ведь еще есть и Гагаузия. Гагаузы - это православные тюрки. Они очень позитивно относятся к России. И сейчас там власти Молдовы постоянно проводят какие-то учения спецназа. Не исключено, что они могут силой подавить пророссийские настроения.

2. Казахстан

Мы видим, что там уже начались процессы с внешним воздействием. Запускают туда черных кошек. Но не надо путать это с зимней попыткой госпереворота. Тогда были внутренние процессы, связанные с тем, что члены семьи Назарбаева были недовольны, что их отстраняют от власти и ресурсов, захотели взять полноту власти и просто обнаглели в этом процессе.

Сейчас все по-другому. Они сейчас не хотят снимать Токаева. Наоборот, они пытаются уговорить Токаева немножко поссориться с Россией. Пока конкретные сценарии не видны, но движения налицо.

Карта столкновений на Киргизско-Таджикской границе. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

3. Калининград

Вокруг него просто собачья свора - прибалты, поляки. Они уже обнаглели от безнаказанности и ищут предлог, чтобы напасть. Калининградская область - как интеллигент в парке, вокруг которого рыщут гопники. Им нужна вооруженная провокация, чтобы возникла ситуация военного конфликта между странами НАТО и Россией.

Смотрите Джеймса Бонда

- Почему вы говорите, что это американцы? Ведь поджечь с разных сторон и ждать ошибки мечущегося зверя - это же фирменный стиль британской политики.

- Считается, что самые сильные спецслужбы в мире - это американские, британские и наши. У британцев богатейший опыт, они готовы на любые преступления. Как ни странно, посмотрите боевики про Джеймса Бонда. Я вот их смотрю как политолог.

- Это же фантазии...

- А в любой сказке есть доля правды. И наша задача - поймать ее. У них есть разрешение на убийство, у них, пожалуй, самая низкая планка разрешения на преступление. Поэтому именно британцы были организаторами химических атак в Сирии, поэтому они организовали покушение на Скрипалей. У них много преступлений.

Еще одно наблюдение: раньше был главный агент 007 и его руководство, которое он слушался. Но в последних сериях он идет наперекор начальству. И это одна из важнейших тенденций современного мира - британские спецслужбы вышли из-под политического контроля. Там премьеры меняются, они все слабые, многие психически неадекватные, а спецслужбы сохраняют свою систему - формально отчитываются, но фактически - нет. То же самое и в США.

Но если и там и там связка «глава государства - спецслужбы» ослабла, то их связь между собой только укрепилась. Сегодня это синдикат англо-американских и канадских спецслужб, которым уже подчиняются всякие европейцы. Вот этот конгломерат и творит политику.

Хватит ловить мух

- Как нам с этим бороться?

- Если много мух, не надо бегать по квартире с мухобойкой. Нужно открыть окошко и выгнать большинство полотенцем, а остальных уже добить мухобойкой. Вот точно такая геополитическая стратегия должна быть у нас. Нужно решать главную проблему.

- А какая проблема главная?

- Мы должны ликвидировать анти-Россию на территории Украины.

- Легко сказать…

- Самое главное - нужно перестать обманывать себя. Называйте вещи своими именами. Против нас сейчас не Украина, а США, Британия и другие члены НАТО ведут войну. Украинская армия - это их прокси-армия (как «Хезболла» для Ирана). Наш враг - это США и Британия. Причем они ведут против нас неконвенциональную войну - то есть используют террористические методы. Мы тоже обязаны вступить в неконвенциональную прокси-войну. Пока американцы жертвуют только жизнями наших русских ребят, на которых они надели украинские погоны. Но они должны на себе почувствовать, что им припекает. Тогда сбавят гонор.

- А как будет выглядеть эта неконвенциональная прокси-война с нашей стороны?

- Не хочу говорить. Чтобы не попасть под всякие уголовные дела.