Передвигается ползком, но ест досыта: Как ветеринары вытащили с того света израненного и истощенного белого мишку

В Москве вольер для мишки выстелили древесной шерстью. Фото: Светлана РАДИОНОВА (глава Росприроднадзора).

В черной куче угля, задрав лапы к небу, лежал белый медведь. Свирепый хищник, гроза заполярных широт, медленно умирал... Здесь в порядке вещей месседжи на телефон:

- Граждане, осторожнее на улицах! В поселке замечен белый медведь!

Так было и в этот раз. Любопытный косолапый бродил вдоль дома местного жителя. Мужик говорит:

- Он зарычал! Я - за ружьем, и пальнул в него…

Правда или нет - выясняют следователи. Может, врет и собирался браконьерить. Тогда ему грозит до четырех лет колонии. 3 сентября началась спасательная операция Диксона - так назвали мишку. Сценарий тот же, что в июле этого года. Тогда в поселок приковыляла медведица, у которой в пасти застряла банка сгущенки. Как и в тот раз, «Норникель» дал вертолет - на нем можно долететь из Норильска, автодорог тут нет. Из Липецкого зоопарка прислали редчайшее инъекционное ружье, которое стреляет без газового баллончика - ведь его запрещено провозить в самолетах. На операцию полетела команда из Москвы и Красноярска.

На Диксоне мишку обнаружили в куче угля. Фото: Светлана РАДИОНОВА (глава Росприроднадзора).

Белые медведи - самые крупные наземные хищники. По габаритам и весу их обгоняют только некоторые виды акул и кашалоты. Но этот раненый зверь оказался совсем тощим: чуть больше 50 кило.

Шанс спасти хищника - один на миллион, об этом прямо сказали в Росприроднадзоре.

- Все равно будем спасать животное, - решили в ведомстве и Московском зоопарке.

Мишка до того истощен, что его даже не побоялись везти на вертолете без клетки.

- Сильное обезвоживание, парализована задняя часть тела. Мог только шевелить головой и передними лапами, - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова, которой предстояло принять в своей вотчине северного гостя.

В столице ветеринары насчитали в шкуре и голове медведя около 30 отверстий от картечи. Думали, что один из осколков застрял в позвоночнике и перебил нерв - поэтому отказали задние лапы.

Сделали компьютерную томографию и МРТ. Магнитно-резонансным методом сканировали только грудную клетку. Иначе металлические осколки могло бы в прямом смысле вырвать из мишки.

Диагноз: перелом позвонка, контузия и повреждение (миелопатия) спинного мозга. Плюс перелом ребер.

- Похоже, его еще и машиной сбили, - заключил невролог (да, ветврачи такой специальности тоже бывают!).

Пулю в позвоночнике не нашли. Спецы делают осторожные прогнозы: жить будет. А вот ходить на четырех лапах не сможет. Диксону выделили просторный вольер в Московском зоопарке. Тут он остается на ПМЖ.

Вольер выстелили древесной шерстью - это тончайшая стружка, которая мягче сена и не оставляет заноз. Мишаня уплетает за троих: овсянку на говяжьем бульоне (по три-четыре литра!), мясо, рыбу терпуг, ставриду и горбушу. Лакомится перепелиными яйцами. В один момент ветеринарам даже пришлось ограничить порции: больно прожорлив заполярный молодец, а все хорошо в меру.

Вместо угольной кучи Диксон теперь не без удовольствия валяется в снегу. Привет с малой родины нагоняют снежными пушками. По новому дому медведь передвигается только ползком…

Подробности

Как будут лечить Диксона

Спасение Диксона феноменально. По его душу собирали настоящий ветеринарный консилиум. Возглавлял его профессор, доктор ветеринарных наук Сергей Позябин. Он ректор Московской госакадемии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и один самых крутых хирургов-ветеринаров. Ученые мужи составили программу реабилитации для белого мишки - впервые в истории зоонауки.

1. Упражнения. Диксона будут заставлять переваливаться через невысокое бревно. Это нужно, чтобы держать мышцы в тонусе.

2. Сам медведь вряд ли соизволит ползать через барьер. Поэтому его учат следовать за таргетом. Это палка, на конце которой надета яркая ткань (такие можно увидеть в цирке у дрессировщиков). Зоолог держит таргет на уровне носа медведя. Мишка дотрагивается носом и получает лакомство в виде яблока. Так выработают рефлекс, чтобы потом зазывать зверя в нужное место.

3. Сделают бассейн с пологим входом. Нужно, чтобы медведь двигал лапами: в воде разрабатывать конечности лучше всего. А чтобы мишаня вдруг не утонул, на дне будет пневмоподъемник: если что, спецы нажмут кнопочку, и лифт поднимет пловца над водой.

4. Строгий режим дня. Тут Диксон сам перевыполняет план лечения. После ужина в 17.00 его уже клонит в дремоту. Устраивается поудобнее, вылизывает остатки каши с лап и засыпает. В зимнюю спячку белые медведи не впадают.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Чудо возможно»

Ветеринар Карен Даллакян спасал изувеченных диких животных - медведей, тигров, волков и львов.

- В случае подобных травм позвоночника человеку остается одно - инвалидное кресло. Домашним животным - кошкам и собакам - делают тележки на задние лапы, - рассказывает доктор. - Дикие животные этого не понимают и еще больше стрессуют. Если чувствительность задних лап осталась, есть малейший шанс. Дикие животные очень хорошо адаптируются, восстанавливаются. У них природой это заложено. Так что чуда, что мишка вновь начнет ходить на четырех лапах, я не исключаю.

Нелегкий путь на компьютерный томограф

Фото: Светлана РАДИОНОВА (глава Росприроднадзора).

1. Сначала медведя доставили на машине в деревянном ящике.

Фото: Светлана РАДИОНОВА (глава Росприроднадзора).

2. По коридору несли его уже на руках в специальных носилках.

Фото: Светлана РАДИОНОВА (глава Росприроднадзора).

3. Подготовили к введению наркоза.

Фото: Светлана РАДИОНОВА (глава Росприроднадзора).

4. Ввели наркоз. Это была уже пятая анестезия за неделю.

Фото: Светлана РАДИОНОВА (глава Росприроднадзора).

5. И вот пациент в аппарате компьютерной томографии.