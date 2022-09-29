- Обещали прибыль, а в итоге я им еще осталась должна! Фото: Shutterstock

Ничего личного - просто бизнес. Банкам тоже нужно на чем-то зарабатывать. Точнее, на ком-то. Выдавать кредит и жить на получаемые проценты уже недостаточно. В большинстве банков ассортимент финансовых инструментов гораздо шире. И в них зачастую заложены такие условия, о которых клиенты могут не знать. Разбираем основные ловушки, которых стоит избегать при оформлении тех или иных банковских продуктов.

1. Кредит под смешные проценты

Многие банки для заманивания клиентов используют в рекламе очень низкие ставки и предлог «от». Поэтому у многих складывается обманчивое впечатление, что банк предлагает выгодную сделку. На практике все не совсем так. Подобная формулировка означает, что решение о конкретной ставке банк будет принимать индивидуально для каждого потенциального заемщика. И, как правило, по самой низкой ставке кредит не дают никому.

Совет «КП»: Конкуренцию на банковском рынке никто не отменял. Подайте документы сразу в несколько банков. А потом посмотрите, какой будет так называемая полная стоимость кредита в каждом из них. Где процент будет ниже, там занимать деньги выгоднее.

2. Навязанная страховка

Кстати, о той самой полной стоимости кредита. Это практика, которую несколько лет назад сделал обязательной Центробанк. И она очень помогает при сравнении предложений разных банков. В частности, многие кредитные организации навязывают клиентам дополнительную страховку. То есть делают номинальные ставки по займам максимально низкими, но добавляют к ним, по сути, обязательную страховку.

- Финансовые организации обязаны предлагать кредитные программы как с пунктом по обязательному страхованию, так и без него. Однако банки могут отказать в выдаче кредита без страховки. Некоторые же внедряют обязательное страхование в договор, - объясняют в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

Как правило, взять кредит без полиса тоже можно, но он будет сильно дороже. В этом плане та самая полная стоимость кредита и позволит определить, где вы в реальности заплатите больше денег.

Совет «КП»: В целом в самой страховке ничего плохого нет. Она полезна тем, что в случае каких-либо проблем со здоровьем по кредиту расплатится страховая компания, а не вы или ваши родственники. Но лучше покупать полис лишь в том случае, если он вам действительно нужен. А не потому, что банк автоматом включает его в кредитный договор. Чтобы разорвать навязанный договор страхования, есть период охлаждения. Он составляет 14 рабочих дней.

Некорректные продажи остаются лидирующей причиной жалоб населения на банки. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

3. Незаметный овердрафт

Как известно, есть два типа карт - дебетовые и кредитные. На первых лежат только ваши деньги. И в минус вы уйти не можете. А на вторых - заемные деньги. По кредиткам есть процент за использование денег банка, но при этом действует льготный период, в течение которого можно вернуть долг и не заплатить сверху ни копейки.

Но в некоторых банках расширяют возможности дебетовых карт. По некоторым из них можно уйти в минус, использовав так называемый овердрафт. Например, свои деньги кончились, но карточка при этом работает. С одной стороны, удобно. Но лишь в том случае, если вы знаете об этой опции. Если не знаете, можно оказаться в должниках, даже не подозревая об этом.

- Если вы вдруг сняли средств больше, чем есть на такой карте, за «уход в минус» будут начисляться проценты. Причем пени могут пойти за каждый день просрочки. Даже долг 10 рублей может за несколько месяцев вырасти в приличную сумму, - предупреждают специалисты Роскачества.

Совет «КП»: При оформлении карты убедитесь, что эта опция отключена. Пользуйтесь интернет-банком или СМС-уведомлениями, чтобы быть в курсе, сколько средств у вас осталось на счете.

КСТАТИ

Пишите в жалобную книгу

Искать тетрадку в офисе банка и писать туда кляузы большого смысла нет. Если ваши права нарушили, лучше действовать технологичнее. В России есть финансовый регулятор - Центробанк. Он надзирает за всеми кредитными организациями. Если они нарушают закон и создают такие продукты, которые вредят клиентам, ЦБ их наказывает.

Свою жалобу можно подать любым способом. Все они перечислены на официальном сайте ЦБ в разделе «Интернет-приемная» (https://cbr.ru/reception/). Можно позвонить в контактный центр, написать в чат поддержки, отправить обращение в электронном виде и даже записаться на личный прием. Общественная приемная Центробанка работает с понедельника по четверг. Правда, только в Москве. Для обращений из регионов придется пользоваться удаленными способами.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что делать, если вам что-то навязывают?

Если вы пришли в банк, а банковский работник убеждает вас вложить деньги в какой-либо продукт и говорит, что это какая-нибудь очень выгодная альтернатива вкладу или кредит под ноль процентов, попросите для начала договор, в котором будут прописаны все существенные условия. Скажите, что вам нужно подумать, взвесить все за и против, посоветоваться с друзьями и родственниками.

Если менеджер откажется предоставить полный текст договора, это плохой знак. Можно дальше не общаться. Но даже если отдаст его, это еще ничего не значит. Прочитайте договор и убедитесь, что понимаете, на каких условиях размещаете свои деньги. И только после этого принимайте решение, нужен вам такой продукт или нет.

НУ И НУ!

Мнимая «выгодная альтернатива» вкладу

По статистике Центробанка, некорректные продажи остаются лидирующей причиной жалоб населения на банки. На них приходится больше половины обращений. Но почему банковские менеджеры активизировались именно сейчас? Главная причина проста: снижение ставок по вкладам. В начале марта были шикарные 20 с лишним процентов годовых. Потом началось резкое снижение доходностей. В итоге сейчас депозиты можно открыть по ставкам в 6 - 7% годовых. И это в лучшем случае.

Ситуацией решили воспользоваться банки. Им нужна дополнительная прибыль. Менеджеров премиями и бонусами мотивируют на то, чтобы навязывать клиентам такие продукты, которые будут выгодны в первую очередь банкам. Например, с более высокой комиссией.

Клиентам звонят и приглашают в офис якобы для продления договора вклада (хотя это давно можно сделать онлайн). А уже на личной встрече говорят: «Вы же видите, как снизился доход. Не хотите ли разместить деньги с большей выгодой?» Ну кто от такого откажется?

Чаще всего под видом более выгодного вклада населению предлагают инвестиционное или накопительное страхование жизни (сокращенно ИСЖ и НСЖ), структурные продукты или паи паевых инвестиционных фондов. В целом это нормальные финансовые инструменты, которые так или иначе связаны с вложениями в фондовый рынок. Но есть куча подводных камней и нюансов, которые запрятаны в мелком шрифте договора.

И если в них разобраться, выяснится много неприятных моментов. Например, по договорам ИСЖ и НСЖ нельзя забрать деньги раньше срока. Точнее, можно, но комиссия составит от 30 до 80% от вложенной суммы. То есть вернут крохи. А в структурных продуктах зачастую есть форс-мажорные условия, при которых клиент может потерять все сбережения. При продаже этого продукта менеджер об этом сценарии, как правило, не рассказывает.