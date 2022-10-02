"По небу летел яркий шар с коротким хвостом": Как разгадали загадку племянника Тунгусского метеорита, Витимского болида

Витимский метеорит напоминал Тунгусский, только был гораздо скромнее по параметрам. Фото: Николай ФЕДОРОВ «Пролет над эвенкийским стойбищем р. Нижней тунгусской»

О феномене Витимского болида мы поговорили в рамках совместной с Русским географическим обществом программы «Клуб знаменитых путешественников». Гостем стал Сергей Арктурович Язев, профессор Иркутского госуниверситета, директор Астрономической обсерватории ИГУ.

Неопознанный летающий...

- 25 сентября 2002 года произошло знаменательное событие, когда в небе над Бодайбо и Мамой увидели огромное светящееся тело. Сразу же появилось огромное количество уфологических теорий. Это мог быть инопланетный корабль?

- Была и такая версия. Согласно описанию очевидцев (а мы там опросили почти 35 человек), действительно по небу в ночь на 25 сентября 2002 года летело нечто очень яркое - яркий шар с коротким хвостом, напоминающий воланчик для бадминтона.

Закончилось все это мощным акустическим ударом - стекла звенели, посуда падала. После в воздухе повисла некая муть... Кто-то предположил, что это авария НЛО, кто-то - что упал метеорит.

- И вы точно определили, что это...

- ...не космический корабль точно. Но точно - метеорит.

- Племянник Тунгусского?

- Да, племянник Тунгусского и дальний родственник будущего челябинского.

- И, так же как с Тунгусским, все это могло пройти незамеченным?

- Да, могло, если бы не появилось свечение, похожее на полярное сияние, в том направлении, куда улетел метеорит. И вот в Бодайбо (столице золотопромышленников) прошел слух, что метеорит-то был радиоактивный и это свечение от радиации. И группа сознательных граждан прислала в МЧС факс: «Мы все обеспокоены, просим сообщить, что это могло быть» и т. д. А оттуда сложными путями он попал к нам в Институт солнечно-земной физики.

Сергей Язев в первой экспедиции по поиску загадочного болида. Фото: Личный архив

Помощь «вероятного противника»

- Очень напоминает историю Тунгусского метеорита, когда случайно Леонид Кулик, просматривая старый календарь, узнал, что где-то упало небесное тело, и отправился туда...

- Но разница в том, что Кулик поехал к Тунгусскому метеориту через 20 лет. А здесь счет шел на недели.

- Но как определили место падения - видели-то свечение аж в двух районах Иркутской области?

- Помог, как ни странно, наш «вероятный противник». 8 октября сайт «Околоземные объекты» публикует сообщение о том, что спутник США (как потом оказалось, разведывательный, заточенный на фиксацию стартов баллистических ракет) заметил, что над сибирской тайгой летит что-то очень яркое. И были опубликованы координаты точек - и где загорелся болид на высоте 62 километра, и где потух на высоте в 30 километров.

Я немедленно нанес точки на карту и обнаружил, что объект летел с юго-запада на северо-восток, пересек реку Витим. Он загорелся южнее поселка Мама (это районный центр Мамско-Чуйского района) и дальше полетел, снижаясь постепенно, севернее Бодайбо. Стало ясно, куда надо ехать.

Была организована первая экспедиция. На медицинском «уазике» проехали по нескольким населенным пунктам, опрашивая очевидцев. И чем дальше ехали, тем все более яркими были рассказы: все громче был удар, все ярче светился болид и т. д.

Через Витим мы перебирались на моторной лодке в три этапа (нас было 6 человек). Причем по реке уже шел лед, и нас всю ночь перед этим пугали, как люди тонули в аналогичных условиях. Но тем не менее мы перебрались, сломав три винта... Вот с такими приключениями вышли на точку, зафиксированную американским спутником.

- Что там увидели?

- Мы, конечно, надеялись найти кратер. Ничего подобного, лес почти нетронутый, только некоторые деревья поломанные. Но сломы очень странные - как потом выяснили, пришла ударная волна сверху и очень резко качнула лес.

- То есть так же, как с Тунгусским метеоритом?

- В более слабом варианте. Забегая вперед, хочу сказать, что уже летом 2003 года, в нашей третьей экспедиции, мы обнаружили много таких участков, где был повален лес. Видимо, как-то волна отражалась от гор, где-то концентрировалась, где-то, наоборот, гасилась…

Чтобы обнаружить внеземные частицы, пришлось рыть в снегу полутораметровые ямы. Фото: Личный архив

Горящие камни

- А метеорит куда делся?

- Просто рассыпался высоко над землей.

- Значит, найти обломки его было невозможно?

- Отнюдь! Из дымно-пылевого следа разрушающегося метеорита мелкие частички должны были попасть в снег, который уже в тот момент покрывал вершины гольцов. И во второй экспедиции мы рыли в снегу шурфы, чтобы достать эти частицы.

Представьте себе, что надо выкопать в полутораметровом снегу яму и нижнюю часть снега, в котором могут быть эти частицы, набирать в чистейшие новые полиэтиленовые мешки килограммов по 5 - 6 и грузить это все в рюкзак. А потом выбираться на лыжах.

- Сколько же килограммов снега вы оттуда принесли?

- Около центнера. И всего в двух пробах были обнаружены внеземные частицы - безумно повезло! Минералы оказались совершенно нетипичные для этих районов, но абсолютно типичные для каменных метеоритов. По общим оценкам, получилось так, что это упала примерно трехметровая каменная глыба.

- Такая кроха - и столько шума?

- Потому что громадная скорость - 20 километров в секунду. Входя в атмосферу, тело начинает тормозить, нагреваясь до тысяч градусов, на него давит набегающий воздух. Никакой камень этого не выдержит. Поэтому он начинает трескаться, лопаться, рассыпаться на камешки поменьше, эти камешки начинают рассыпаться вообще на пылинки. Поэтому и получается это яркое свечение, когда идет интенсивное торможение. На высоте 30 километров скорость уже упала, и дальше все это посыпалось вниз. Нас в очередной раз спасла атмосфера Земли.

Предупрежден - вооружен

- Взрыв из-за чего произошел?

- Это не взрыв, это эффект, связанный с ударной волной, которую это летящее рассыпающееся тело гонит перед собой. Он очень похож на эффект преодоления звукового барьера истребителем. То есть это совершенно типичная ситуация, так обычно и бывает, когда в атмосферу Земли входит крупное (я имею в виду размером в метры, а не в сантиметры, миллиметры) космическое тело.

- Ожидать ли нам подобных гостей в будущем?

- К сожалению, да. В 2021 году было обнаружено больше 3 тысяч астероидов, проходящих вблизи Земли - в пределах радиуса орбиты Луны. Так что еще неоднократно мы услышим о племянниках Тунгусского метеорита...

- Мы перед ними беззащитны?

- Нужно усиливать службы слежения и предупреждения - сеть спутников, телескопов... Тогда мы сможем фиксировать такие объекты за несколько суток.

- И смысл? Сбить его мы все равно не можем.

- Но мы сможем предсказать, куда он упадет, и вовремя эвакуировать людей. Предупрежден - вооружен!